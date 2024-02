A mãe de Navalny apela a Putin: “Devolva-me o corpo do meu filho.” Alvarnesina convoca o embaixador russo – Notícias

Um apelo ao presidente russo, Vladimir Putin, da mãe do dissidente russo Alexei Navalny Ele morreu em uma colônia penal nos últimos dias: “Devolva-me o corpo do meu filho”. Lyudmila NavalnaiaEla postou um vídeo pedindo a Vladimir Putin que devolvesse o corpo de seu filho para ela. A equipe de Navalny publicou a mensagem.

A mãe de Navalny fala ao ar livre, sob a neve, em frente à colônia punitiva IK-3, onde seu filho morreu em 16 de fevereiro. A mulher diz: “Pelo quinto dia não o vi, e não me entregaram o corpo nem me disseram onde ele estava”. “Viro-me a você, Vladimir Putin – continua a carta – a solução do problema depende somente de você. Deixe-me finalmente ver meu filho. Peço que o corpo de Alexei seja entregue imediatamente para que eu possa dar-lhe um enterro humano.” O vídeo termina com uma tomada da cúpula da igreja onde está uma cruz. O chefe da fundação anticorrupção de Navalny, Ivan Zhdanov, confirmou que um apelo por escrito foi apresentado a Putin ao mesmo tempo.

A viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, também perguntou: “Não pergunte sobre mim, pergunte sobre Alexei”, acrescenta a esposa do opositor. A plataforma X suspendeu a conta de Yulia Navalnaya e depois a reativou. A primeira postagem que pode ser visualizada contém um vídeo da mãe de Navalny implorando a Putin que entregue o corpo do rival à família.

Entretanto, a Rússia não aceita pedidos de investigação internacional sobre a morte Alexei Navalnyespecialmente se vierem de Josep Borrell. Isto é o que o porta-voz do Kremlin disse Dmitri Peskovcitado pela TASS.

Peskov respondeu às declarações dirigidas a Putin pela viúva do dissidente russo falecido nos últimos dias, descrevendo-as como “acusações”. Ataques grosseiros e completamente infundados contra o chefe de Estado russo”, disse Yulia Navalnaya, que anunciou ontem num vídeo que Putin matou o seu marido. Dmitry Peskov também mencionou isso Putin não teria assistido às imagens de ontem Onde Yulia Navalnaya diz que continuará o trabalho do marido. “Não, o presidente não viu isso”, disse Peskov, segundo a TASS.

Por sua vez, Yulia Navalnaya respondeu dizendo que não estava preocupada com a reação do Kremlin à sua acusação de que o presidente Vladimir Putin estava por trás da sua morte. A viúva do desertor, que prometeu continuar o trabalho do marido, escreveu no X: “Não me importa como o secretário de imprensa do assassino comenta as minhas palavras”. Yulia Navalnaya também pediu à União Europeia que não a reconhecesse Eleição presidencial Que acontecerá no próximo mês, em que Vladimir Putin se apresenta para um quinto mandato. O apelo foi lançado ontem num discurso aos ministros dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas, cujo conteúdo foi publicado pela equipa de Navalny. “Um presidente que matou o seu principal adversário político não pode ser legítimo por definição”, diz Navalnaya.

Farnesina convoca o embaixador russo em Navalny



O embaixador russo na Itália, Alexei Paramonov, foi convocado a Varnesina no caso Navalny. A agência de notícias ANSA soube disso através de fontes bem informadas.

A União Europeia convoca o representante russo



O Diretor-Geral do Serviço de Ação Externa da União Europeia para a Europa Oriental, Rússia e Ásia Central, Michael Seibert, convocou o Encarregado de Negócios da Federação Russa junto à União Europeia, Kirill, a Bruxelas Logvinov. A União Europeia manifestou a sua indignação com a morte do político da oposição russa Alexei Navalny, que afirma que a sua responsabilidade última cabe ao Presidente Putin e às autoridades russas. Apelou à Rússia para que permitisse uma investigação internacional independente e transparente.

