Hamas: Sinwar chegou ao Egito? Caos no aviso de saída

Yahya Sinwar está no Egito? Israel nega categoricamente relatos do site Saudi Elaph de que o líder do Hamas em Gaza, bem como o mentor do ataque de 7 de Outubro que desencadeou a nova guerra, fugiu para o Egipto através de túneis subterrâneos na Faixa de Gaza. Um funcionário citado pelo Canal 12 disse: “Não temos conhecimento do que foi noticiado”. De acordo com o site Elaph, o Serviço de Defesa de Israel acredita que a liderança do Hamas, incluindo Sinwar e seu irmão Muhammad, chegaram recentemente ao Sinai vindos de Rafah. Segundo a mesma fonte, os terroristas em fuga podem ter trazido consigo alguns reféns para usarem como escudos.

Na semana passada, o exército israelita publicou imagens de vídeo de Sinwar num túnel em Gaza com vários membros da sua família. Vídeo datado de 10 de outubro. O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, disse em entrevista coletiva nesta ocasião: “A caça a Sinwar não vai parar até que o encontremos vivo ou morto”. E agora o tambor está nas notícias sauditas, mas as forças de segurança continuam a procurar Al-Sinwar, o comandante militar do Hamas, Muhammad Deif, e o seu vice, Marwan Issa.