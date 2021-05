Congo, o presidente declara estado de sítio em duas províncias – Ultima Aura

(ANSA – Agence France-Presse) – Kinshasa, 01 de maio – O Presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, declarou estado de sítio em duas províncias do leste do país, vítimas da violência de grupos armados .



“Dada a gravidade da situação, o presidente informou ao gabinete sobre sua decisão de declarar o estado de sítio nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, de acordo com o Artigo 85 da constituição”, disse ontem o porta-voz do governo. Boa noite, Patrick Moya. O artigo 85 estipula que o presidente declara “estado de emergência ou estado de sítio quando circunstâncias perigosas ameaçarem imediatamente a independência ou integridade do território nacional, ou quando fizerem cessar o funcionamento regular das instituições”.



Na quinta-feira, o presidente Tshisekedi alertou que se preparava para “medidas radicais” diante da insegurança no leste do país. Na terça-feira em Paris, ele pediu ao presidente francês Emmanuel Macron que ajudasse a França a “eliminar” as forças aliadas democráticas na região de Beni (Kivu do Norte), um grupo armado “com orientação islâmica, com dialética islâmica e métodos islâmicos. Para ele, o seu O novo primeiro-ministro foi Jean. “Michel Sama Lukondi já levantou um” estado de emergência “no Leste” com a Administração Civil em particular substituída pela Administração Militar “.



(ANSA – Agência Francesa de Imprensa).