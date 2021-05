90 anos de Empire State Building

Mesmo hoje, o Empire State Building continua sendo um dos maiores símbolos da cidade de Nova York e há muito tempo é o arranha-céu mais alto. Foi construído entre 1930 e 1931 em estilo Art Déco – como o vizinho Chrysler Building – no coração de Manhattan, entre a Fitfh Street e a 34th Street.

A altura do arranha-céu é de 381 metros, mas a contagem de antenas também chega a 443 metros. Possui 102 andares e costuma ser aberto ao público: é visitado por cerca de 4 milhões de turistas por ano. A iluminação de realce é frequentemente usada para aniversários, feriados e ocasiões especiais.

Graças à grande antena instalada em seu topo, o Empire State Building atinge uma altura de 443,2 metros. Continuou a ser o edifício mais alto do mundo por mais de trinta anos, desde a data de inauguração, há noventa anos.

Desde o dia do ataque às Torres Gêmeas em 2001, ele voltou a ser o edifício mais alto de Manhattan até a construção do novo World Trade Center, que, com 541 metros de altura, é hoje o edifício mais alto da cidade.

A empresa proprietária do arranha-céu, Empire State Realty Trust Inc. , Listada na Bolsa de Valores de Nova York desde 2012, à família Malkin, proprietária do prédio e parte do entorno desde 2002, ano em que adquiriu o imóvel do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que era proprietário por dois anos.

Entre os muitos eventos que o protagonista foi, um dos 28 de julho de 1945, Quando foi acidentalmente atingido por um avião da Força Aérea dos Estados Unidos entre o 78º e ​​o 79º andares.No acidente, que foi causado principalmente por nevoeiro, o piloto e 13 pessoas morreram. Naquele dia, as pessoas nas ruas pensaram em um ataque do Japão, então um país que partiu para lutar contra os Estados Unidos nas ilhas do Pacífico nos meses finais da Segunda Guerra Mundial.