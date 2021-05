Em meio ao que se confirma cada vez mais como a pior situação pandêmica associada ao Coronavírus no mundo, chega outra notícia pronta para desestabilizar o país e sua situação. O governo de Narendra Modi é acusado.

uma Fórum de Conselheiros Científicos Criado pelo governo indiano, o ramo executivo de Modi foi acusado de cometê-lo Avisos claros foram ignorados Relacionado aos riscos da segunda onda.

O grupo afirma ter alertado as autoridades indianas No início de marçoFalamos com ele sobre um “Um novo e mais contagioso tipo de vírus corona que está se espalhando no país”.

Confirmando a chamada para fugir para se esconder o mais rápido possível, a equipe de cientistas disse à Reuters que não notou nenhum esforço nas restrições e, em vez disso, viu Minimização séria de aviso.

Estudiosos contra o governo indiano: ‘Ignorei os avisos’

A Índia registrou hoje 401.993 novos casos de Coronavirus, que ultrapassaram 400.000 pela primeira vez, estabelecendo um lamentável recorde mundial.

E com um orçamento total de Mortalidade para 211.853 – Sérias dúvidas – a acusação da equipe de estudiosos do governo Modi só pode ser gravíssima.

Apesar do claro alerta – destacando a equipe – não houve nenhuma tentativa de impor restrições para impedir a propagação do vírus, e milhões de pessoas costumam ficar sem máscara. Ele participou de festivais religiosos e manifestações políticas Foi detido pelo primeiro-ministro, líderes do BJP e políticos da oposição.

Além disso, dezenas de milhares de agricultores continuaram a fazê-lo As ruas e campos nos arredores de Nova Delhi estão lotados Para protestar contra as mudanças na política agrícola de Modi.

E agora, aquele que é o segundo país mais populoso do mundo, está lutando para conter uma segunda onda de infecções muito mais séria que a primeira e que foi muito exacerbada por A Nova Alternativa Indiana.

O aviso já falava da nova variante, e já havia sido emitido no início de marçoSARS-CoV-2 Indian Genetics Consortium (INSACOG) a um oficial sênior que se reporta diretamente ao primeiro-ministro, de acordo com a equipe de acadêmicos disse à Reuters, ele foi testado primeiro para relatar o caso.

Os pesquisadores do INSACOG descobriram a chamada cepa B.1.617 pela primeira vez Já em fevereiro.