Terapia de ‘tapa’ em vez de insulina para tratar diabetes E assim, em 2016, Danielle Carr-Jomm, de 71 anos, morreu na Grã-Bretanha, durante um spa terapêutico em Baida Lajin. O terapeuta alternativo Hongxi Xiao foi agora considerado culpado de homicídio culposo por um juiz inglês.

Ele interrompe a insulina durante a abstinência e morre

A mulher sofria de diabetes tipo 1 desde 1999 e procurava alternativas à medicação à base de insulina porque era vegetariana e tinha medo de agulhas. Então ela se interessou pelas oficinas de Paida lajin (terapia do tapa) oferecidas pelo “terapeuta” Xiao, que é originário da Califórnia.

Durante o retiro, o terapeuta prescreveu a interrupção da insulina. A mulher faleceu no quarto dia de oficina após parar de tomar a medicação.

Segundo o que emergiu da experiência, Danielle Carr-Groom já havia participado de outros workshops organizados pela terapeuta: depois do primeiro workshop em 2016 na Bulgária, ela ficou gravemente doente após parar de tomar insulina. Ela então se recuperou voltando a tomar a medicação. Posteriormente, ele frequentou outro spa para Xiao em Wiltshire em outubro de 2016.

Terapia de tapa

Terapia Paida Lajin Envolve esbofetear repetidamente os pacientes ou esbofetear-se. De acordo com a medicina tradicional chinesa, esses procedimentos melhoram o fluxo sanguíneo e melhoram a absorção de certos produtos pela pele. mas Não há base científica Devido à sua eficácia, que é rejeitada pela comunidade científica e médica. Os pacientes acabam em sessões com hematomas e sangramentos, o que é um claro sinal de perigo para sua saúde.

A terapeuta também foi condenada pela morte de um menino de 6 anos

Agora que Danielle Carr Jum Hongxi Xiao, 61 anos, morreu, um júri do Winchester Crown Court a considerou culpada de homicídio culposo e negligência grave. O homem foi extraditado para ser julgado na Austrália, onde já havia sido julgado pela morte de um menino de seis anos, que também morreu quando seus pais lhe negaram a insulina depois de participar do workshop do réu em Sydney.

