Como os morcegos começaram a voar? A ciência revela seus segredos antigos

Um estudo recente conduzido pela Universidade de Washington, em colaboração com a Universidade do Texas em Austin e o Instituto de Tecnologia de Oregon, produziu novas descobertas Entendimentos Nodesenvolvimento de morcegos, sugerindo que esses mamíferos podem ter evoluído no vôo ativo de seus ancestrais planadores. A pesquisa, liderada pela estudante Abby Burtner, foi publicada na revista PeerJ Life & Environment sob o título “Deslizando em direção à compreensão da origem do voo em morcegos”.

Os morcegos representam o único grupo de mamíferos capazes de manter o vôo ativo, uma habilidade derivada de A Morfologia dos membros Alto grau de especialização. O caminho evolutivo que levou a esta adaptação tem sido debatido há muito tempo, principalmente devido a lacunas no registo fóssil. O trabalho de Burtner e colegas visa preencher estas lacunas examinando a hipótese de que os morcegos descendem de ancestrais planadores.

A equipe de pesquisa analisou um grande conjunto de medidas ósseas de membros, que incluía quatro espécies extintas de morcegos e 231 mamíferos existentes com diferentes padrões de movimento. Os resultados indicam que os planadores têm ossos dos membros anteriores relativamente longos e ossos dos membros posteriores mais estreitos, colocando-os intermediários entre os morcegos e os mamíferos arbóreos não-planadores. A análise evolutiva destes dados apoia a hipótese de um organismo poderoso escolher Certas partes dos membros anteriores podem ter direcionado a transição de um formato de planador para um formato mais adequado para o vôo em morcegos.

A equipe de pesquisa propõe A Modelo de adaptação Características ósseas dos membros baseadas nos resultados das análises, que, juntamente com pesquisas anteriores sobre a evolução e aerodinâmica das asas dos morcegos, apoiam um hipotético caminho evolutivo em que a morfologia dos membros anteriores semelhante à dos planadores precedeu a evolução das asas especializadas dos morcegos .

Este estudo não só apoia a hipótese de uma transição do planeio para o voo ativo, mas também desafia as visões tradicionais sobre a evolução dos membros em morcegos e planadores. Os investigadores destacam a necessidade de mais estudos para testar os efeitos biomecânicos destas formas ósseas e considerar os complexos factores genéticos e ambientais que influenciaram a evolução do voo activo em morcegos.

“Nossas descobertas contribuem para a hipótese de que os morcegos evoluíram a partir de ancestrais planadores e estabelecem as bases morfológicas para a nossa compreensão do voo dos morcegos”, comentou o Dr. Lu, um dos autores do estudo. No entanto, ele enfatizou a necessidade de fósseis adicionais para decifrar completamente os mistérios desta extraordinária transição evolutiva.