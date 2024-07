“Precisamos de uma nova campanha de vacinação.” Quão perigosas são as variantes?

Quão perigosas são as variantes?

“Atualmente, não há razões para acreditar que as variantes do Sars-Cov-2 atualmente em circulação causem sintomas diferentes ou mais graves que os anteriores”, observa. Ana Teresa Palamara, Diretor do Departamento de Doenças Infecciosas do Istituto Superiore di Sanità, em entrevista a Adnkronos Salute –. Hoje, felizmente, a imunidade é generalizada na população e, por isso, está protegida das complicações mais graves. Obviamente, o estado de saúde de uma pessoa desempenha um papel muito importante na determinação do quadro clínico grave.. Por esta razão, os idosos e as pessoas mais vulneráveis ​​devido a certas condições ou outras doenças devem ter mais cuidado e proteger-se.”

O especialista avalia então os dados da Covid de Itália, lembrando que “a variante JN.1, derivada de Omicron, é altamente prevalente em todas as suas sublinhagens, como KP.2.3, KP.3, KP.3.1.1”.

atualmente “O medo do vírus não é mais o mesmo de durante a pandemiaMas temos de proteger realisticamente as pessoas mais vulneráveis ​​desta doença e de outras infecções respiratórias cujas consequências são evitáveis. Vale ressaltar que as medidas mais simples, como lavar as mãos com frequência e ventilar os ambientes, são as primeiras e mais simples medidas de prevenção”, acrescenta Palamara.

Quanto ao tema prevenção, “vários tipos de vacinas atualizadas contra variantes circulantes do Sars-Cov-2 estão sendo avaliadas na campanha de vacinação do outono. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou ou está em processo de aprovação de diversas vacinas que reconhecem a variante JN.1. Agora não faz mais sentido falar em terceira, quarta ou quinta dose. “Antes que chegue o inverno, quando, como neste ano, muitos vírus respiratórios se espalham, é bom para os idosos e vulneráveis ​​​​protegerem-se da Covid e da gripe sazonal.”