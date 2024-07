Nas luas geladas de Júpiter e Saturno, podem existir vestígios de vida na superfície – Ciência e Tecnologia

Não será necessário chegar aos oceanos escondidos sob quilômetros de gelo: basta arranharDiretamente abaixo da superfície do geloparaDescubra vestígios de moléculas orgânicassobreEuropaa misteriosa lua de Júpiter, etc.EncéladoUma das luas de Saturno. Isto é o que relatou o experimento da NASA, liderado por Alexander Pavlov, do Goddard Center:Publicados No Jornal de Astrobiologia.

Por anosEuropa e Encéladoestou emCentro das atençõesDe cientistas em pesquisaPossíveis formas de vida alienígenaEm nosso sistema solar, tanto que existe a hipótese de criar robôs capazes de perfurar quilômetros através da espessa camada superficial de gelo para chegar aos oceanos abaixo e coletar amostras de água que possam conter vestígios de vida alienígena.

Estas são tarefas muito complexas e atualmente impossíveis, mas há esperançaPor experiência NASA que simulouradiação que os afetaCamadas superficiais de geloDas duas luas. Na verdade, estes resultados sugerem que as moléculas orgânicas que provavelmente estão presentes nos mares abaixo, e portanto presas no gelo, podem sobreviver à radiação, sem serem modificadas pela radiação, mesmo a uma profundidade de 20 centímetros abaixo da superfície.

Então a experiência indica quePara encontrar qualquer aminoácidomoléculas necessárias para todas as formas de vida conhecidas, poderiam ser suficientes para enviá-lasAndarilhocapaz dePenetrando na superfície congeladaPor algumas dezenas de centímetros. Estudar luas geladas está entre os objetivos da missão “Joyce” da Agência Espacial Europeia, que começou no ano passado, e do “Europa Clipper” da NASA, com lançamento previsto para o final do ano.