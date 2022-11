EUA: Míssil ucraniano na Polônia, mas a Rússia é responsável

Um “acidente infeliz”, talvez um míssil antiaéreo ucraniano que saiu na direção errada, mas certamente “não foi um ataque deliberado contra a Polônia” ou a OTAN. No rescaldo do dia mais perigoso desde o início da invasão russa da Ucrânia, com a aterragem de um míssil em solo polaco que matou dois civis e arriscou atrair o Ocidente diretamente para o conflito em defesa das vidas dos aliados. Para se acalmar, evite por pouco a escalada. Mas foi preciso uma noite inteira de tensão, comunicação, advertências e reuniões, enquanto o último dia do G-20 se realizava em Bali, para finalmente condenar a Rússia pelo bombardeio constante da infraestrutura, inclusive civil, na Ucrânia, por sua parte a que foi forçado. Defende-se com fogo antiaéreo, mas o míssil que caiu ontem na aldeia polaca de Przyodo – a poucos quilómetros da fronteira ucraniana – não é considerado uma declaração de guerra pelo Kremlin. No entanto, houve uma habitual troca de acusações entre Moscovo e Kiev, com o primeiro a acusar a Ucrânia de “provocação clássica” e “sonhar com um confronto directo entre a OTAN e a Rússia para se salvar”, e o segundo a apontar o dedo a leste sem hesitação: “É um míssil russo e temos provas.”

Após a informação dos 007s americanos de que um tiro foi assumido da trajetória da defesa aérea ucraniana, foi o próprio presidente polonês Andrzej Duda quem admitiu a possibilidade de um “infeliz acidente”. E o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ecoou, após a reunião extraordinária do Conselho do Atlântico: “As investigações estão em andamento e os resultados preliminares dizem que é um míssil ucraniano”, mas “Kyiv não é responsável”. De facto, há que procurar responsabilidades na “guerra de Vladimir Putin”, contra a qual os Aliados continuarão a apoiar e armar a Ucrânia, como notou o Secretário-Geral, sintetizando a posição do Ocidente, desde a Casa Branca a Giorgia Meloni. Em seguida, o chefe da OTAN enfatizou que “não há indícios de um ataque deliberado contra a aliança”. No entanto, a aliança reforçou o “monitoramento no lado oriental, seja por meio de forças terrestres ou defesas aéreas”, mas – como Stoltenberg especificou – não haveria zona de exclusão aérea, na qual Kyiv havia contado por muito tempo nas primeiras semanas do conflito. antes de coletar suprimentos. A grande força militar precisava se defender: tal ação causaria uma nova escalada, que os Aliados querem evitar a todo custo. A Rússia e o Ocidente concordam que é um S-300 de fabricação russa, mas as forças ucranianas também o usaram. Por outro lado, Volodymyr Zelensky não tem dúvidas de que “o míssil era russo”, como declarou, transmitindo informações recebidas da liderança de suas Forças Armadas e Aeronáutica. Fala irresponsável do governo húngaro. Mas para Zelensky, “a Rússia queria enviar uma mensagem à cúpula do G-20”, que em Bali efetivamente puniu o isolamento internacional de Moscou. Kyiv também exige “acesso imediato” ao local da queda do míssil e às investigações, que são coordenadas pelos Estados Unidos e pela Polônia. Fontes dos EUA disseram à CNN que a Ucrânia disse ao governo Biden que tentou interceptar um míssil russo ontem perto da fronteira polonesa e “no mesmo período” em que o Rif Przyodo foi atingido, mas não está claro se foi o mesmo míssil que realmente acertou. Gotas. Afinal, a Ucrânia foi alvo ontem de cerca de 100 ataques russos, desde o leste no meio da guerra até o oeste longe do front: mais cedo ou mais tarde algo estava fadado a dar errado.

A Rússia insiste que seus alvos são apenas “militares”, que nunca atingiu mais de 35 km da fronteira com a Polônia e que a destruição de áreas residenciais ou civis em Kyiv ou em outros lugares foi causada por ataques terra-ar “ucranianos e estrangeiros”. mísseis. sistemas de defesa. No entanto, Moscou apreciou a sabedoria com que os Estados Unidos comentaram o incidente imediato, enquanto outros países acusaram imediatamente a Rússia de uma certa “histeria”. Ele convocou o embaixador polonês para expressar sua decepção: “Varsóvia abstém-se de se envolver nas provocações sujas do regime de Kyiv”, na advertência ao diplomata. Ao final de um dia agitado, o chefe de gabinete dos EUA, Mark Milley, voltou para falar sobre as negociações. Para o general, a chegada do inverno traria um recuo natural nas batalhas de campo e por isso “poderia ser uma boa janela para negociar a paz”. Ele também alertou que havia “poucas chances” de expulsar os russos de toda a Ucrânia.