Ucrânia Rússia, últimas notícias da guerra | Macron: “O retorno da Rússia à mesa de negociações”

A partir de Equipe editorial on-line

Notícias quarta-feira, 16 de novembro ao vivo

• A guerra chegou à Ucrânia em 264.

• Dois mísseis Duas pessoas morreram na cidade de Przyodo, a 12 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

• Para o presidente ucraniano Zelensky, um ataque ao território da OTAN é uma escalada muito significativa e é necessária ação. A Rússia negou responsabilidade.

• A Ucrânia solicitou uma cúpula “imediata” da OTAN, enquanto o presidente francês Macron anunciou que haverá uma discussão hoje no G-20 em andamento em Bali.

• No vigésimo primeiro dia haverá uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas.