Do nosso correspondente

Paris – Advogado há 10 anos Tevin Ozier Pense em escrever livro Inspirado no início de sua carreira, iniciada como defensor público em Boulogne-sur-Mer, no norte da França. Quando ela tomou sua decisão, ela publicou o romance Vidas (Equity Publishing House) sem pseudônimo, com Seu nome verdadeiro é o nome da filha de Brigitte Macrona primeira-dama da França, e sua foto vestindo uma toga na capa.

“O nome vai despertar interesse e repulsa. Alguns amarão ou odiarão o livro simplesmente porque são “filhas”. Mas eu disse a mim mesmo que em algum momento Você tem que ter coragem: não ligue se me criticarem“Não me escondo e publico assim”, disse o escritor, que ontem foi convidado do programa de rádio de Lea Salama, uma das jornalistas mais famosas da França.

Por enquanto, os comentários são positivos e Tevin Ozier está se revelando Escritor talentoso Capaz de usar sua própria experiência de desenho de forma eficaz A personagem de Diane é uma advogada que defende mulheres vítimas de incesto, abuso e violência. Os clientes de Diane incluem também uma mulher que se rebela e mata o seu torturador, uma história que evoca a vida real de Jacqueline Sauvage, que foi condenada a 10 anos de prisão e depois perdoada pelo presidente François Hollande em 2016.

mas Vidas É também uma oportunidade para falar sobre o autor e Sua extraordinária famíliaPorque é do Presidente da República Porque sua mãe, Brigitte, era uma mulher casada de 39 anos e com três filhos quando iniciou o relacionamento com o estudante de teatro Emmanuel, então com 15 anos..

O dia em que seus pais se separaram, em 1994, Tevin tinha 10 anos E foi Colega de escola de EmmanuelAgora com 17 anos, ele frequenta a escola secundária jesuíta La Providence, em Amiens, uma pequena cidade ao norte de Paris. Tiffin Emmanuel Ovni, chamado de OVNI, ao longo dos anos Construiu uma relação de carinho e admiração Portanto, o colega próximo que mais tarde a aconselhou nos estudos e na carreira. quando Tevin Ozier Ele fez o juramento Como advogado em 2009 Emmanuel Macron esteve presente Na sala do Tribunal de Recurso de Douya Junto com Andre-Louis Ozier, querido pai Tevin, que faleceu em 2019 aos 68 anos. READ Drones sim, mísseis não: Rússia teme comprar mais do Irã

“A separação é dolorosa e quando há privacidade é ainda mais dolorosa”, diz Tiffin Ozier, que lembra “Ataques, calúnias e críticas. Ainda não era a era das mídias sociais, mas estávamos Numa pequena cidade provinciana onde tudo se sabe. Apesar disso, eles permaneceram de pé. Uma família reconstituída pode ser uma oportunidade ou uma forma de abertura. Os laços de sangue permanecem e outros são criados.”

Tevin Ozier então Ela diz estar “preocupada com o estado da sociedade” Ao ler nas redes sociais Teorias da conspiração sobre “minha mãe ser homem”.. “Qualquer um pode dizer qualquer bobagem, mas depois leva tempo para removê-lo da rede.”