“Somos a barreira às tendências antidemocráticas” – Corriere.it

Nova Iorque – Os bons resultados que alcançou Economia em crescimento Embora o desemprego tenha atingido os seus níveis históricos mais baixos. Mas também reconhecendo que estou Os preços ainda são muito altosApesar da baixa inflação e dos altos salários. Impeachment É por isso que, com tons algo populistas, se reúnem grandes grupos sedentos de lucro.

Então ele prometeu fazê-lo se fosse reeleito Fazer com que corporações e bilionários paguem mais impostosEnquanto para o cidadão comum haverá medicamentos mais baratos, comissões bancárias reduzidas, assistência a estudantes sobrecarregados de dívidas e apoio à habitação.

cara a cara Aquele em Estado da União Anunciado esta noite foi O discurso mais importante da presidência Biden. Após o verdadeiro culminar da Superterça Eleitoral, o Presidente, perante o Congresso reunido em sessão conjunta e perante toda a América, foi, em parte, além da sua imagem institucional do evento, uma vez que este agora começou. Cara a cara com Donald Trump.

Biden fez isso Foi redimensionado Notas sobre o papel dos Estados Unidos no mundo: Ucrânia, contendo a China, guerra no Oriente Médio com o anúncio da criação de um porto com cais pronto Na costa de Gaza Prestar assistência à população civil deste enclave, agora esgotado, através de navios de grande porte.

Ataque e defesa Nas semanas que vem Campanha eleitoral de Biden Estará cheio Ataques pessoais ao seu oponente, deixando em segundo plano as reivindicações de sucessos económicos que as pessoas parecem não reconhecer. Mas no discurso desta noite – uma avaliação da posição da América e uma indicação da direção que pretende levar ao país no seu segundo mandato – Biden mais uma vez regressou… AlegarReparos e software Foi promovido, mas um público distraído não percebeu a sua total importância: um plano de infra-estruturas que permitiria a reconstrução de estradas, pontes, portos e aquedutos dilapidados, a produção levada para casa e novas fábricas para microchips mais avançados. READ Eles o adotam do abrigo e o trazem de volta algumas horas depois: Logan está desesperado, mas a história tem um final inesperado

Inflação e fator idade Mas muitos norte-americanos que o ouviram ao jantar foram mais sensíveis ao forte aumento dos custos dos alimentos na mesa do que aos discursos sobre a defesa da democracia e dos sucessos da economia de Biden. E então lá Dúvidas sobre a estabilidade do presidente, que parece cada vez mais frágil fisicamente. Republicanos, que confiaram a tradicional resposta de oposição ao senador do Alabama Katie Britto mais jovem representante da direita nesta sala, às vésperas de seu duro golpe contra o envelhecimento de Biden: Ontem todas as redes, inclusive aquela que o presidente ama, MSNBCeles enviaram Um anúncio de TV que tem todos os seus defeitosE as dúvidas e erros em seus discursos, e ele anuncia que Biden não chegará ao final do próximo mandato.

Joe levanta a voz Ter que responder a esses ataques também é motivado Cerca de duas dúzias de governadores democratas disseram-lhe para ser duro Em todos os seus discursos, e para mostrar que ainda tem muita energia, Biden subiu o tom recorrendo, por vezes, a… Discurso populista: A actual Casa Branca como uma barreira às tendências antidemocráticas, e o Parlamento está paralisado pelo veto da direita com Trump atiçando as chamas e impedindo o seu povo de votar a reforma da imigração acordada de forma bipartidária no Senado, em a fim de limitar o agora afluxo maciço de “imigrantes ilegais”.