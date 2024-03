Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Aviso dos Estados Unidos da América: “Existe risco de ataques em Moscovo durante as próximas 48 horas”. Farnesina: “Evitar aglomerações”

• É o 744º dia de guerra na Ucrânia.

• Zelensky: “Se Putin atacar um país da NATO, a Itália também terá de enviar homens.”

• Zelensky hoje, sexta-feira, 8 de março, em visita oficial a Türkiye

• Medvedev: “Em Odessa, o alvo não era Zelensky, mas isso é uma pena.”

• A prisão onde Navalny morreu sob sanções da UE

12h50 – Medvedev: “Biden é a desgraça da América, não cite Roosevelt.”

Joe Biden é uma “vergonha para os Estados Unidos”: foi o que declarou o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, criticando o presidente norte-americano por “se comparar” a Franklin Delano Roosevelt no seu discurso sobre o Estado da União. Medvedev afirma que esta comparação “claramente não é do interesse” do atual chefe da Casa Branca. Embora Roosevelt estivesse confinado a uma cadeira de rodas, Medvedev escreveu “Inferno” em sua conta. Medvedev insistiu que Roosevelt lutou pela paz, inclusive com a União Soviética, enquanto Biden está “tentando ativa e persistentemente iniciar uma terceira guerra mundial”. Finalmente, Roosevelt “lutou contra os fascistas, enquanto Biden luta com eles”.

12h39 – O presidente ucraniano Zelensky chega a Istambul

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou ao aeroporto Ataturk de Istambul para se encontrar com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. O jornal Cumhuriyet informou que o presidente ucraniano está acompanhado por uma delegação de ministros, incluindo o ministro da Defesa, Rustam Umarov. Os dois líderes deverão manter conversações sobre os últimos desenvolvimentos na guerra entre Moscovo e Kiev e o renascimento do acordo que permitiu a exportação de cereais dos portos ucranianos através de um corredor seguro no Mar Negro entre Agosto de 2022 e Julho do ano passado. , quando a Rússia se retirou do acordo.

12h04 – Ministro da Defesa britânico em Kiev para “soar o alarme”

O secretário de Defesa britânico, Grant Shapps, está em Kiev para “soar o alarme”. “O que você diria se permitíssemos que um ditador como Putin invadisse um país democrático? O que isso diz sobre nossos valores de liberdade e democracia?” “E não precisa terminar assim. Porque podemos contar facilmente os recursos do Ocidente, se tivermos vontade. Portanto, a mensagem é simples: é um um alerta para o mundo.” Ele acrescentou: “Vamos garantir que a Ucrânia vença.” Nesta guerra.”

10h49 – Varnesina repete: “Evite reuniões em Moscou”.

Depois de os serviços de inteligência russos terem anunciado ontem que frustraram um plano do Estado Islâmico para atacar uma sinagoga em Moscovo, Farnesina “sugere” que os cidadãos italianos continuem a “evitar qualquer forma de reunião na capital nas próximas semanas, incluindo a participação em eventos culturais”. Atividades.” “Eventos com grande participação pública.” Pode ler-se no site Viaggiare Sicuri. No entanto, a carta, que reitera disposições já em vigor, não mencionava a preocupação da Embaixada dos EUA sobre possíveis ataques em Moscovo nas próximas 48 horas. READ Atletismo Europeu 2022, medalha de ouro Jacobs na corrida de 100m

10h36 – O presidente ucraniano Zelensky encontra-se com Erdogan em Istambul

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverá encontrar-se hoje com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Istambul. A entrevista está marcada para as 19h, horário local, e 17h, horário italiano, informou a Anadolu. A Presidência da República de Ancara anunciou que um dos temas que estará no centro da discussão será o renascimento do acordo que permitiu a exportação de trigo dos portos ucranianos através de um corredor seguro no Mar Negro. O acordo entre Kiev, Moscovo, Ancara e as Nações Unidas permitiu a exportação de mais de 32,9 milhões de toneladas de cereais e outros produtos alimentares dos portos ucranianos, desde agosto de 2022 até julho do ano passado, altura em que a Rússia se retirou do acordo. . Depois de solicitar repetidamente a retomada do acordo, Erdogan disse recentemente que estava em contacto com as Nações Unidas para relançar a iniciativa, mas não forneceu mais detalhes. Nas últimas semanas, o Presidente turco reiterou que a Turquia está pronta para acolher conversações de paz entre delegações de Moscovo e Kiev, como já fez nos primeiros meses após a invasão russa em Fevereiro de 2022.

8h26 – Jorit: “Longe de mim elogiar Putin.”

“A recente visita à Rússia é consistente com o caminho da atividade artística que sigo há anos e, tal como as visitas anteriores, visa difundir a mensagem de paz. Longe de mim elogiar Putin, mas como não quebrar a bolha de propaganda que quer que estejamos em conflito e sempre em múltiplas frentes? Assim, Jouret postou em seu post no Instagram, acompanhando a foto e suas frases sobre Putin. “Fotos de Meloni beijando Biden ou Netanyahu deveriam gerar pelo menos mais discussão do que minha discussão com Putin. Em vez disso, a propaganda de guerra fez-nos acreditar que por um lado existem os mocinhos (o Ocidente) e por outro lado estão os bandidos (Rússia, e no futuro também a China?)”.

05h30 – O enviado chinês Li Hui está em missão diplomática na Ucrânia

Li Hui, representante especial do governo chinês para assuntos da Eurásia, visitou Kiev na quinta-feira “como parte da segunda rodada de diplomacia para buscar uma solução política para a crise ucraniana”. Foi o que noticiou a mídia oficial em Pequim, onde me encontrei com Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A visita do ex-embaixador chinês a Moscovo é a segunda a Kiev no espaço de um ano e faz parte de uma missão que começou em 2 de março e inclui escalas na Ucrânia, na Rússia e na União Europeia, além da Alemanha, Polónia e França. “Valorizamos a parceria com a China e esperamos que as conversações sejam mais um passo no sentido do aprofundamento e do fortalecimento das nossas relações”, comentou Yermak, segundo uma declaração no site do Presidente Zelensky. READ Harry e Diana | café gramelini

05h26 – Bombardeio russo na região de Kharkiv, ferindo duas pessoas

Um rapaz de 17 anos e um homem de 37 ficaram feridos durante a noite, na sequência de um ataque das forças russas na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia: o anúncio foi feito pelo chefe da administração militar regional, Oleg Senegubov. Como Supilne mencionou no Telegram. A cidade de Chugiev foi atacada e um edifício residencial, lojas, um hotel e alguns carros foram danificados.

03h50 – Biden reitera que os Estados Unidos não enviarão soldados para a Ucrânia

O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou que não pretende enviar soldados americanos à Ucrânia para ajudar Kiev na guerra contra a Rússia. Durante o seu discurso sobre o Estado da União ao Congresso, o Presidente dos EUA disse que “não há soldados americanos na Ucrânia e estou determinado a manter as coisas assim”.

03h46 – Biden: “Trump quer submeter-se a Putin”

Joe Biden ataca Donald Trump no seu discurso sobre o Estado da União e acusa-o de “querer prostrar-se perante Putin”. “Pediu-lhe que fizesse o que quisesse com a NATO”, declarou o presidente, reiterando que com ele a NATO é mais forte. “A conversa de Trump sobre a aliança é perigosa e inaceitável”, disse Biden em voz alta.

03h35 – Biden: A Ucrânia derrotará Putin, mas apenas com nossas armas

“A Ucrânia derrotará Putin, mas apenas com as nossas armas.” Joe Biden disse isso no seu discurso sobre o Estado da União ao Congresso, reiterando que o líder do Kremlin “não se limitará à Ucrânia”.

02h31 – Estados Unidos: “Existe risco de ataques em Moscou nas próximas 48 horas.”

A Embaixada dos EUA na Rússia publicou um alerta no seu site aconselhando os cidadãos dos EUA a evitarem grandes reuniões em Moscovo durante as próximas 48 horas devido a possíveis ataques terroristas. “A embaixada está monitorando relatos de que os extremistas têm planos iminentes de atingir grandes reuniões em Moscou, incluindo concertos, e os cidadãos americanos deveriam ser aconselhados a evitar grandes reuniões nas próximas 48 horas”, disse a carta, também retirada do ministério britânico. O Ministério das Relações Exteriores em seu site.

02h14 – Funeral do voluntário lituano Tadas Thomas em Kiev READ Explosão de gasoduto na Lituânia, chamas de 50 metros de altura: Avaliação da hipótese de sabotagem

O funeral de Tadas Tomas, um voluntário lituano da Legião Estrangeira Ucraniana, que morreu enquanto lutava contra os russos na região de Donetsk, foi realizado em frente à Catedral de São Miguel, em Kiev.

02h08 – Quem é Jorit, o artista de rua napolitano fotografado com Putin

(Por Piero Rosano) “A arte pode ser uma ferramenta para unir diferentes países e nações?” Diante do microfone e na plateia do Fórum Internacional da Juventude em Sochi, na Rússia, Jorit – artista de rua nascido napolitano Ciro Cerullo – aproveitou a oportunidade para fazer uma pergunta a Vladimir Putin com quem ele agora tem um sentimento (e que valeu a pena isto). A sua acusação de ser “pró-Rússia”) especificamente por detrás do estabelecimento de algumas empresas na Rússia e as suas posições consideradas “desconfortáveis” no Ocidente são abertamente aliadas à Ucrânia após a agressão russa que começou em Fevereiro há dois anos. Em resposta, Putin reconheceu a admiração histórica do seu povo pela arte italiana, que “sempre nos manteve próximos”. E acrescentou: “Mas não é só a arte que une os dois povos”. Mas o novo apoio do artista, como muitos consideraram, ao chefe da diplomacia russa, custou-lhe uma enxurrada de insultos nas redes sociais e abriu novas divergências também a nível político.

02h01 – “Temos que deter Putin, não travar guerra contra a Rússia. Forças europeias em Kyiv? “Nada pode ser descartado.”

(Por Stefano Montefiore, nosso correspondente em Paris) o novo Ministro europeu francês, Jean-Noel Barrot Encontrou-se ontem em Roma com o seu homólogo italiano, Rafael Vito: a cooperação bilateral e, inevitavelmente, a Ucrânia, estiveram no centro das conversações.

Quais setores do Tratado Quirinale apresentam melhor desempenho? O tratado realmente atende às expectativas ou há espaço para melhorias?

“Estamos a comemorar quase um ano desde a entrada em vigor do Tratado, que visa reforçar as relações nas áreas política, social, dos transportes, da defesa e da cooperação transfronteiriça em particular. Esta cooperação bilateral também produz os seus efeitos a nível europeu, uma vez que as duas grandes reformas do final de 2023, o Pacto para a Migração e Asilo e a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, são em grande parte o resultado do diálogo entre a França e a Itália. . Ainda temos de tomar decisões importantes em conjunto, especialmente no que diz respeito ao nosso apoio à Ucrânia. O tratado ajudará a criar uma reaproximação.”