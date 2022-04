“Bombas atômicas se você provocar o Sul” – Corriere.it

A irmã de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, deu a entender a possibilidade de um ataque com armas nucleares na Coreia do Sul. Aviso apenas alguns dias após o teste de ICBMs

lá Coreia do Norte Contra a guerra, mas se Coreia do Sul Ele teve que escolher um confronto militar ou mesmo um ataque preventivo, então Potências nucleares do Norte Eles terão que responder: devemos lançar um ataque temível, e o exército sul-coreano enfrentará um destino terrível, a um passo da destruição e ruína total.

Dizer isso – elevar o nível de confronto verbal entre o regime de Pyongyang, por um lado, e Seul, por outro – foi Kim Yoo Jong

Irmã dos poderosos Kim Jong Un.

De acordo com Kim Yo-jong, as palavras do Ministério da Defesa em Seul – que na última sexta-feira discutiu a possibilidade de obter ataques preventivos, altamente precisos e rápidos na Coreia do Norte – são Erro fatal.

As palavras da irmã de Kim vêm alguns dias depois Um teste de mísseis balísticos – talvez uma nova geração – pelo sistema de Kim, Que foi amplamente divulgado todos.

O próprio Kim havia ameaçado atacar alvos em Seul no domingo se a Coreia do Sul tomasse uma ação militar perigosa.

Segundo analistas citados pela Reuters, as palavras da irmã do líder norte-coreano são dirigidas ao novo presidente sul-coreano Yoon Suk-yul, que assumiu uma postura mais contundente diante dos testes do regime de Pyongyang.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul temem que, após os testes de mísseis, a Coreia do Norte esteja se preparando para retomar os testes nucleares.