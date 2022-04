Ucrânia: Biden e Putin são julgados por crimes de guerra. Moscou: Vamos começar com a Iugoslávia e o Iraque – o mundo

Zelensky visita Bucha, a caminho do hospital da cidade, e Soldados russos acusados ​​de serem “açougueiros” Depois que o exército ucraniano encontrou uma câmara de tortura contendo os corpos de cinco civis com as mãos amarradas nas costas. Em uma mensagem de vídeo, Zelensky se dirige às mães dos soldados russos, dizendo: “Mesmo se você os criar como ladrões, como eles também podem se tornar açougueiros?” Biden pede que Putty seja processado por crimes de guerraN., anunciando que está considerando novas sanções contra Moscou. A alta comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, também falou em “possíveis crimes de guerra”. Koliba, Bosha ponta do iceberg, em Mariupol pior. Moscou, para crimes de guerra começa com o Iraque e o Iraque. O Kremlin rejeita todas as acusações Lavrov fala sobre “o lançamento do Ocidente e da Ucrânia nas mídias sociais”.

Todos os eventos do dia

Biden quer enfrentar Putin Joe Biden pede o julgamento de crimes de guerra contra Vladimir Putin. O que está acontecendo em Bucha é um crime de guerra. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse isso quando anunciou que seu governo estava considerando novas sanções contra Moscou. “Putin é um selvagem, e o que aconteceu com Bucha é terrível”, acrescentou. Devemos continuar a fornecer à Ucrânia as armas de que ela precisa.” Isso foi dito por Joe Biden ao falar sobre os horrores de Bucha. “Precisamos reconstruir todos os detalhes do que aconteceu e processar por crimes de guerra” contra a Rússia, disse o presidente dos EUA .

RESPOSTA DE MOSCOU – Se os americanos querem investigar crimes de guerra, “que comecem a bombardear a Iugoslávia e ocupar o Iraque”. Isso foi afirmado pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, comentando a proposta do presidente dos EUA, Joe Biden, de estabelecer um tribunal para crimes de guerra contra os russos na Ucrânia. “Uma vez terminados, eles podem passar para o bombardeio nuclear do Japão”, acrescentou Zakharova, citando a Interfax.

lá A Rússia fornecerá “material” Sobre o que aconteceu com Bucha em uma coletiva de imprensa hoje em Nova York. Isso foi afirmado pelo ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, citando a TASS.

Forças russas acusadas de atrocidades contra civis São apenas uma provocação, fase, nossos militares não fizeram nada do que foram acusados. Não foi isso que aconteceu e temos provas de que amanhã vamos propor ao Conselho de Segurança”, disse o embaixador de Moscou nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia, falando a jornalistas. exército, que ele disse estar feliz (segundo a tradução), falando da vitória do exército ucraniano, sem dizer nada sobre as atrocidades.

ZELENKSY NA BUCHA O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou BuchaE a Onde ele foi para o hospital da cidade. “Este é o holocausto do novo milênio, é uma tragédia para a Ucrânia, mas também para a Europa e o mundo”, disse o presidente da Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk em Bucha, Ucrânia, depois de ir às valas comuns. Dezenas de aldeões mortos foram mortos. Zelensky tem Soldados russos foram acusados ​​de serem “açougueiros”.É a mesma palavra que o presidente dos EUA, Joe Biden, usou nos últimos dias para se referir ao presidente russo, Vladimir Putin. Em uma mensagem de vídeo, Zelensky descreveu as forças armadas russas como “assassinos, carrascos, estupradores e ladrões” e, em seguida, dirigindo-se às mães dos soldados russos referindo-se ao que aconteceu em Bucha, acrescentou: “Mesmo se eu criasse ladrões, como eles poderiam também se tornam açougueiros? … Eles foram mortos deliberadamente e confortavelmente“.

Observatório Romano – “Terror: nenhuma outra palavra descreve melhor o que aconteceu em Bucha”: Osservatore Romano escreve na primeira página e publica uma foto do massacre da cidade na Ucrânia e comenta-a com as palavras do Papa ditas ontem sobre a guerra: “Espírito de Caim”.

Investigações conjuntas UE-Instruções sobre os crimes em Bocha – “A União Europeia criou uma equipa de investigação com a Ucrânia para recolher provas de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A União Europeia está pronta para intensificar os seus esforços enviando equipas de investigação no terreno para apoiar o Ministério Público ucraniano. Eurobo e Eurobo estão prontos ajudar.” Isso foi afirmado pela presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, que hoje teve uma conversa telefônica com Volodymyr Zelensky sobre o massacre de Bucha. Ele acrescenta: “As imagens horríveis que foram vistas não podem e não ficarão sem resposta. Aqueles que cometeram esses crimes hediondos não ficarão impunes”.

Enquanto isso, o prefeito de Mariupol disse que 90% da cidade sitiada foi destruída.

situação de campo – No quadragésimo dia do conflito, a ofensiva russa no sul do país se intensificou, com o início da manhã atingindo a cidade de Mykolaiv com alguns foguetes disparados pelo exército russo. Também um ataque com mísseis a Ternopil, cidade no oeste da Ucrânia, capital da região de mesmo nome. O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia, conforme relatado pela UNIAN, condena a continuação dos combates de rua em Mariupol e que as forças de agressão russas lançaram 8 ataques aéreos. Publicando novas fotos da cidade, tiradas pelo regimento Azov, que a defende há mais de um mês, a equipe comentou: “Hoje Mariupol. saqueado .. Para isso só há morte .. Morte e sem perdão.” Enquanto os ocupantes russos mantinham no porão de uma escola na aldeia de Yehdina, na região de Sernihiv, “150 pessoas, incluindo mulheres e crianças, que morreram como reféns, que morreram são deixadas ao lado dos bairros, e os bairros sofrem de fome e medo , dor e desespero.” Isso foi afirmado pelo governador da região de Sernihiv, Vyacheslav Chaus, que também postou fotos no Facebook.

Penalidades – Assim, o horror da guerra mostra a sua face mais contundente com o massacre de civis realizado em Bucha, do qual emergiram centenas de cadáveres. “A União Europeia condena veementemente as atrocidades cometidas pelas forças armadas russas em várias cidades ucranianas ocupadas que agora foram libertadas”, acrescentou. Isto foi afirmado pelo Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, em nota. A União Europeia continuará a apoiar fortemente a Ucrânia e avançará prontamente com a imposição de novas sanções contra a Rússia.

Agência ANSA Percy: “Todas as opções estão abertas.” Polônia e Berlim o principal obstáculo para novas sanções (ANSA)



Para Kiev é genocídio, enquanto Moscou nega isso, dizendo que é uma provocação dos ucranianos para obstruir as negociações.. Russia Today “categoricamente” rejeitou todas as acusações sobre o massacre de civis em Bucha: isso foi anunciado pelo Kremlin. “A situação em Bucha é uma partida para o Ocidente e a Ucrânia nas redes sociais.” Isto é o que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse, relatado pela TASS.

E sobre as atrocidades cometidas em Bucha atribuídas aos russos, “estas áreas de que estamos falando estavam sob ocupação, sob o controle do agressor pelas forças russas, ou foram bombardeadas pelo agressor. Ninguém mais poderia ter cometido essas atrocidades“O porta-voz da UE, Peter Stano, disse quando questionado sobre o fato de ter sido atribuído à Rússia antes do resultado da investigação. Ele acrescentou: “É claro que deve haver uma investigação”, como já foi anunciado pelo Tribunal Penal Internacional. e o ‘gabinete’ do Alto Comissariado para os Direitos Humanos.

O presidente ucraniano, Volodymyr, disse: “Afinal, é difícil dizer como podemos conduzir qualquer tipo de negociação com a Rússia. Isso é em um nível pessoal. Mas, como presidente, devo fazê-lo. Toda guerra deve terminar”. Zelensky disse à Ucrânia, citando a CBS, citando o Kyiv Independent. Zelensky disse que está comprometido em continuar as negociações de paz com a Rússia, apesar das atrocidades na Ucrânia. Em Bucha, o exército ucraniano encontrou uma câmara de tortura usada por soldados russos com os corpos de cinco civis curvados para a frente com as mãos amarradas nas costas. A notícia foi divulgada pela UNIAN. As forças russas supostamente usaram o porão de um sanatório infantil local chamado “Radia”.

Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin – escreveu TASS – assinou um decreto sobre o procedimento para responder a vistos de entrada para países hostis.

“As imagens das atrocidades de Bucha nos deixaram horrorizados. Os responsáveis ​​por essas atrocidades terão que ser responsabilizados pelo que aconteceu.Falando em Zagreb, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Luigi Di Maio, no final de uma cimeira tripartida do Adriático com os seus homólogos esloveno e croata. “A Itália reitera sua forte condenação da agressão russa inaceitável e injustificada” e “não recuará, nem mesmo em relação à sanção russa de gás”. Ele acrescentou que a Itália – acrescentou – não vetará as sanções russas ao gás.

Corredores humanitários – Hoje também está prevista a criação de corredores humanitários de Mariupol a Zaporizhia de carro, ou seja, em particular, bem como de algumas cidades da região de Lugansk. O anúncio foi feito pela chefe do Ministério da Reintegração, Irina Vereshuk, no Telegram, elogiado pelo Pravda ucraniano. Enquanto isso, “15 ônibus para evacuar nosso povo já deixaram Zaporizhia para Mariupol. A delegação da Cruz Vermelha planeja continuar a viagem para Mariupol de Mangosh com sete ônibus”. As autoridades continuam a evacuar pessoas das cidades de Severodonetsk, Popasna, Lychansk, Rubichny e da região de Lower Luhansk.

Surpreendentemente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou no Grammy uma noite pedindo “ajuda, mas não silêncio”.