Ucrânia, direto. Bosha, Terror para civis: execuções e sepulturas em massa. A União Europeia: Rumo a uma cessação do gás

Vinte cadáveres, deitados como bonecas ao longo de uma rua residencial Buchao subúrbio recém-libertado a noroeste Kiev. Após mais de um mês de ocupação, não há mais casas na cidade ucraniana, mas apenas esqueletos e a retirada do exército russo deixa em seu rastro destruição e morte. Os corpos estão alinhados no asfalto, em trajes civis, alguns ainda segurando um pano branco, sinal para mostrar ao inimigo que estão desarmados. Aviso inútil: foram executados com um tiro na cabeça, muitos com as mãos amarradas nas costas. Entre eles também está um menino de 14 anos – diz o prefeito Anatoly Fedoruk – em Bucha há mais de 300 mortos sem lápide, mas eles foram enterrados em valas comuns, porque todos os três cemitérios estavam à vista de soldados russos.

desprotegido

No Telegram, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky postou fotos da morte de Bucha, muito cruéis: “As mães dos soldados russos deveriam ver tudo isso. Olhe que bastardos eu criei. Assassinos, saqueadores, bandidos, seus filhos não têm alma nem coração. Em nossa terra havia um mal absoluto: carrascos fingindo ser um exército.” Entre os corpos jogados em uma das valas comuns, há também o corpo de Oleksandr Sukhenko, ex-jogador de futebol do clube Seagull Second League que foi assassinado com seus pais. Sua mãe, Olga, era a chefe da vila de Mutizin, e seu pai, Igor, era o chefe do time de futebol local Kolos. Em 23 de março, os russos bateram em sua porta, revistaram-nos e sequestraram seu carro. Então eles voltaram, eles só queriam levá-la, mas seu marido se recusou a deixá-la. “Depois de seis horas eles levaram todos, incluindo Oleksandr. Há uma suspeita de que um traidor estava se comportando na aldeia”, disse a vice-chefe do conselho regional de Kiev, Tetyana Semenova. “Todas as atrocidades que ouvimos falar como crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial vemos agora aqui em Bucha, onde existe um plano de terror contra a população civil”, explica o prefeito Wiederuck. Quanto a Moscou, fiel à sua narrativa, rejeita as acusações do massacre. O Ministério da Defesa da Rússia, de acordo com relatórios da TASS, descreveu as fotos dos mortos como “falsificações” produzidas por Kiev e pela mídia ocidental, acrescentando que a cidade foi bombardeada por ucranianos quando ainda estava sob controle russo.

O prefeito sabe que não é assim. Os russos, sob o pretexto de procurar os nazistas, invadem e saqueiam casas e depois executam civis sem motivo. Em 17 de março, Ruslan Nechiborenko, pai de três filhos, foi morto a tiros à queima-roupa na frente de seu filho de 14 anos, que estava com ele a caminho de buscar comida e água”. Os médicos não estão autorizados a retirar os feridos e prestar assistência aos necessitados”. Fragilidade e indefesa são os principais objetivos, porque quem está na força de combate. A procuradora-geral ucraniana Irina Venediktovasta, recolhendo provas de possíveis crimes de guerra, diz que 410 corpos foram encontrados em cidades da periferia norte de Kiev após a retirada das tropas por ordem do Kremlin, um terço dos quais já foi examinado por médicos legistas para cristalizar evidências. Um arquivo de óbitos, desde o início da invasão, contabiliza 158 crianças mortas e mais de 254 feridas, algumas das quais foram usadas como escudos humanos pelos russos para evitar serem espancados. Testemunhas oculares disseram que os carrinhos de bebê foram colocados em frente aos tanques na vila de Novi Bekev, perto de Chernihiv, mas também em Sumy e Zaporizhzhya. “As crianças foram feitas reféns em vários focos de conflito, para garantir que a população não forneça as coordenadas dos movimentos do inimigo às forças ucranianas”, explica Lyudmila Denisova, ombudsman ucraniana para os direitos humanos.

execuções

A Human Rights Watch documentou estupros, execuções sumárias e “atos indescritíveis e deliberados de violência contra civis ucranianos”. Corpos de civis torturados foram encontrados perto de Trostiantes, na região de Sumy. No vilarejo de Forzel, cerca de 50 quilômetros a noroeste de Kiev, soldados jogaram uma granada de fumaça em um porão, localizaram uma mulher e um menino que se refugiaram lá dentro e atiraram neles. No final de fevereiro, um carro dirigido por um velho foi esmagado por um tanque e, em 7 de março, uma família que fugia de Irbin foi morta por morteiros. Sob o título de crimes de guerra, infelizmente, um capítulo importante é o estupro. Entre as vítimas está Luba, uma garota de 29 anos de Kharkiv que foi estuprada por uma semana por soldados que mataram sua mãe deficiente em uma cadeira de rodas na frente de seus olhos. “É uma dor insuportável que não pode ser superada ou esquecida”, diz ele. Luba ficara em casa para cuidar da mãe sob fogo inimigo, com o som das explosões anunciando os dias. Até aquela manhã em que – de acordo com os relatos de Ukrainska Prava, citando o testemunho de um dos voluntários – “chegaram alguns milicianos russos: três piolhos, que não posso definir de outra forma, e não posso chamá-los de pessoas”. Eles roubam comida, pegam tudo que encontram, dois vão embora, e um terceiro fica e estupra a jovem por dias. A prisioneira tenta pedir ajuda, quebra o telefone. Então ele confessa que se apaixonou por ela e quer levá-la. Luba se recusa, e isso é uma pena para o russo: ele aponta a arma para a mãe, atira nela e a mata na frente da filha. Horror sem motivo, diz o voluntário: “O exército russo estupra e mata ucranianos por diversão: a história de Luba é apenas uma entre muitas, mas destrói você por dentro”.

A advogada Yulia Anosova, da ONG ucraniana Strada, está na linha de frente: “Desde o início da guerra, coletamos relatos de violência contra mulheres ucranianas. O estupro é usado como arma de guerra”. Uma jovem grávida de oito meses presenciou o assalto a três vizinhos em Kostobel, e o marido de uma delas viria a ser assassinado. Uma mulher foi estuprada na frente de sua filha de 17 anos, que foi vítima da mesma violência em Kherson. “Há uma diferença em relação a 2014, a 2015, quando a violência sexual foi cometida em centros de detenção no leste da Ucrânia para extorquir informações. Hoje o exército comete estupros e eles são mais violentos, não há controle”, diz Yulia Anosova. Os russos estão se retirando da região de Kiev e avançando para o leste. Sua migração também visa causar o maior número de vítimas. Eles destroem todas as terras, casas, ruas e até os corpos das vítimas: quem se aproxima da piedade humana pula no ar . Na região de Kharkiv Rússia O uso de minas antipessoal é proibido. Eles são o Boom 3, equipado com um sensor para detectar a aproximação de uma pessoa: detonação e morte por estilhaços em um raio de 16 metros.