A viagem ultra-secreta a Kiev do líder da CIA que mudou o destino da guerra

projeto coloque dentro teve que invadirUcrânia E a conquistou em poucos dias com uma operação relâmpago. defender Kiev No entanto, surpreso moscas Que ele não achava que encontraria em um beco sem saída mais de um mês após o início do conflito. como foi Zelenski Ele organizou suas forças para repelir o pesado ataque russo? Segundo o Wall Street Journal, a Ucrânia conseguiu resistir aos estágios iniciais da invasão graças às importantes informações fornecidas pela CIA.

Reunião da CIA e Zelensky em meados de janeiro

Em meados de janeiro, antes do início do conflito – revelou o Wall Street Journal – o diretor da CIA William Burns fez uma viagem secreta a Kiev para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky, compartilhando com ele as instruções para o ataque russo e, em particular, para o ataque ao aeroporto de Gostomel ao norte de Kiev. O aeródromo deveria servir de ponte para os russos encorajarem o afluxo de reforços com aviões e papagaios, mas a blitzkrieg falhou. Também é possível que o Kremlin estivesse contando com as ações da quinta coluna, formada por colaboradores, que eram a favor de liquidar Zelensky ou forçá-lo a fugir. Naquelas horas dramáticas desde o início da ofensiva russa, os Estados Unidos realmente ofereceram ao presidente ucraniano uma saída, para trazê-lo de volta à segurança. Mas ele recusou e continuou a permanecer na capital para liderar a resistência.

Primeiro voo

A primeira viagem à capital russa, no início de novembro, já era conhecida, mas o jornal dá detalhes inéditos desse inusitado trabalho de chefe de inteligência, mas talvez não para alguém com formação diplomática. Em Moscou, o presidente da 007 America emitiu seu aviso em uma ligação criptografada para o “czar” que estava isolado em sua residência em Sochi, descartou as suspeitas de invasão e criticou os Estados Unidos por ignorarem os pedidos de segurança russos por anos. Acrescentando que a Ucrânia “não era um país de verdade”, ele diria mais tarde, observando que Lenin havia traçado arbitrariamente suas fronteiras e que agora elas existem apenas por causa do colapso da União Soviética em 1991. De volta a Washington, Burns disse a Joe Biden que Putin não havia tomado uma decisão, mas estava fortemente inclinado à invasão. Nos três meses seguintes, enquanto Emmanuel Macron e Olaf Schultz faziam viagens vazias ao Kremlin em uma tentativa desesperada de evitar a guerra, a Casa Branca lutou para persuadir os aliados europeus a criar uma frente unida. Mas teve sucesso no final graças às ações da CIA, que revelaram os movimentos do “César” de antemão.

Os soviéticos subestimaram a Ucrânia

Os soviéticos “subestimaram os afegãos na década de 1980”, assim como os russos hoje subestimam os ucranianos. Esta é a tese apresentada por veteranos americanos do Afeganistão, cinco semanas após o início da guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia, uma guerra cujo curso é muitas vezes comparado à catástrofe da invasão soviética do Afeganistão que começou no final de 1979. Mostrará que em Moscou eles não aprenderam uma das lições mais importantes: esse fracasso: superestimar suas capacidades militares e subestimar seus oponentes. Bruce Riedel, que trabalhou no programa secreto da CIA para ajudar a resistência mujahideen, observa a ironia dos eventos recentes: Putin, ao invadir a Ucrânia, parecia querer restaurar a glória da União Soviética, cujo colapso o presidente russo definiu como “o maior catástrofe geopolítica do século passado”. Em vez disso, referindo-se ao Washington Post, Vladimir Putin, repetindo alguns erros cometidos pelos líderes soviéticos, “questionou o poder russo, muito menos seu futuro”. “Tentando reverter a história – essa é a opinião de outro veterano da guerra no Afeganistão, Milton Bearden – ele poderia repeti-la.”