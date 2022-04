Países bálticos proíbem importação de gás da Rússia

No Twitter, o presidente lituano Gitanas Nausida também pediu ao resto da União Europeia que siga o exemplo dos países bálticos.

A decisão explicada em um comunicado de imprensa emitido pelo Ministério da Energia da Lituânia: “Em busca de completa independência energética do gás russo e

Em resposta à chantagem energética russa na Europa e à guerra na Ucrânia

– lê – A Lituânia abandonou completamente o gás russo: o sistema de transporte de gás da Lituânia opera sem importações de gás russo desde o início deste mês “.

Veja o que disse o ministro da Energia Dainius Kreves

É um ponto de viragem na história da independência energética

Da Lituânia:

“Somos o primeiro país da UE entre os países fornecedores da Gazprom a garantir a independência

do fornecimento de gás russo, que são o resultado de uma cooperação contínua de longo prazo no campo da política energética e decisões oportunas sobre infraestrutura. ”

Os dados fornecidos pelo operador do sistema de transporte de gás da Lituânia, Amber Grid, mostram que as importações russas de gás para as necessidades da Lituânia através da ligação à Bielorrússia ascenderam a 0 megawatt-hora. A demanda de gás lituano é atendida pela usina de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Klaipeda.