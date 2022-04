O chefe da delegação de Kiev disse: “Houve progresso nas negociações: estamos prontos para um encontro direto entre Zelensky e Putin na Turquia”.

O Minuta do Contrato A paz entre Ucrânia e Rússia que foi estabelecida durante as negociações de Istambul em 29 de março está pronta para iniciar uma discussão direta entre os dois presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Isso foi afirmado por David Arachhamia, chefe da delegação de Kiev, em conversas com a delegação de Moscou, conforme relatado pela agência de notícias. Interfax Ucrânia. Arakhmeya afirmou que “a Rússia deu uma resposta oficial a todas as posições, que é a sua aceitação da posição ucraniana, com exceção da questão da Crimeia. Ministro de relações exteriores Coleba Ele disse que não há confirmação oficial por escrito, mas verbalmente, ontem, via vídeo, parecia que o lado russo não se opõe a nenhuma decisão ». De acordo com relatórios de Arachhamia, “os russos também confirmaram a tese de que os projetos de documentos foram processados ​​em um nível suficiente para futuras consultas diretas entre os líderes dos dois países: nossa tarefa é preparar a etapa final. Não a partir do documento de paz. , mas a partir dos assuntos que serão abordados, bem como a preparação para a próxima reunião dos chefes. No momento, não se sabe quando e onde eles se encontrarão coloque dentro e Zelenski. Mas – continuou Arakhamiya – com um alto nível de probabilidade “os dois presidentes se encontrarão” na Turquia, Istambul ou Ancara”. Recep Tayyip ErdoganNas últimas horas, Efeitos Sua disposição de organizar o confronto entre os dois líderes “no futuro próximo”.

