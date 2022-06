A maioria absoluta é difícil para Macron, a esquerda está crescendo – o mundo

A maioria de Emmanuel Macron treme: o radical gaúcho “tribus”, Jean-Luc Melenchon, arrecadou – no primeiro turno das legislaturas – mais votos com sua coalizão núbia (entre 25 e 26,2% segundo as pesquisas) do que os partidos do governo arrecadaram sob o nome de Conjunto! (25-25,8%). A citação 341 – como no primeiro mandato de Macron – parece muito distante hoje: o governo tem uma lacuna entre 275 e 310 cadeiras como esperado, com uma maioria absoluta de 289. Nupes, o bruto unificado, está em 190-210. Animado, com a voz baixa pela primeira vez, Melenchon, de setenta anos, que conseguiu reunir sob a bandeira de La France Insoumise de socialistas a verdes, a comunistas, lançou um “apelo ao povo”: “Pela primeira vez… disse – um presidente que ganha nas eleições e ele falha nas eleições parlamentares. O presidente é derrotado e derrotado. Agora eu apelo ao povo, entrem nas urnas no próximo domingo.”

Com uma participação não tão baixa na história, entre 47 e 47,5%, um novo recorde negativo, a chave para a vitória está na verdade na “caixa de votos” com que cada partido pode contar. Tradicionalmente, a reserva de sufrágio no sistema legislativo francês está do lado dos partidos centristas quando lidam, como no caso presente, com dois partidos “extremos” à esquerda e à direita.

Os candidatos do Rally Nacional receberam entre 18,5 e 19,8%, sem aproveitar o resultado de Marine Le Pen na eleição presidencial, que sozinha recebeu mais de 40% dos votos na votação contra Macron. Depois de reduzir o mecanismo em vigor para apenas 8 deputados em 2017, o partido de extrema-direita poderá contar entre 15 e 30 deputados. Le Pen foi eleita no primeiro turno em seu distrito eleitoral do norte, Pas-de-Calais, com 55% dos votos. O partido de direita e herdeiro do neogalcanismo, os Républicains, está perdendo seu papel de primeiro grupo de oposição à Assemblée Nationale, o que parece confirmar a pesada derrota de sua candidata presidencial, Valérie Pecres, com pontuação entre 11,6 % e 14%. . “Precisamos de uma maioria forte e clara”, disse suavemente Elizabeth Bourne, a primeira-ministra nomeada pelo Ensemble. Fale em nome da coligação governamental após as eleições.

O objetivo da equipe de Macron é obter uma maioria absoluta que permita implementar as ambiciosas reformas traçadas na campanha eleitoral. Em particular, aquele que nunca teve sucesso na França, elevou a idade exigida para aposentadoria para 65 anos. Analistas disseram que o governo de Macron ficaria “paralisado” se negociasse qualquer projeto de lei com outras forças no Parlamento. Considerando que o primeiro grupo de oposição será a coalizão de esquerda, que tem a ambição exatamente oposta para as pensões: reduzir a idade de aposentadoria de 62 para 60 anos atualmente. Mas a palavra final virá no próximo domingo com a segunda rodada.

Um duro golpe para Eric Zemmour, ex-polemista de extrema-direita fundador do movimento Reconquete que foi eliminado no primeiro turno das eleições legislativas em Var, província de Saint-Tropez, no sul da França. Zemmour já havia sido derrotado em abril passado, na eleição presidencial que levou à vitória de Emmanuel Macron. “Os resultados não correspondem às nossas expectativas, mas levantamos a bandeira em todos os distritos eleitorais da França”, comentou o candidato derrotado.