A Itália apoia a fórmula de paz apresentada por Zelensky

“A República Italiana aprecia a fórmula de paz ucraniana apresentada pela primeira vez pelo presidente Zelensky na cúpula dos líderes do G20 em Bali em 15 de novembro de 2022. A Itália está comprometida com uma paz justa para a Ucrânia com base na fórmula de paz e reafirma seu compromisso à cooperação ativa com a Ucrânia nos pontos do plano de paz de 10 anos”. Isso pode ser lido na declaração conjunta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e primeiro ministro Geórgia MeloniPublicado no site da Presidência ucraniana.