Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje, 4 de janeiro de 2023

Rússia: ex-presidente do parlamento Khasbulatov morre aos 80 anos

Ruslan Khasbulatov, ex-presidente do parlamento russo, morreu aos 80 anos. A televisão estatal russa transmitiu a notícia na terça-feira. Khasbulatov, um checheno étnico, foi eleito presidente do Parlamento da Federação Russa pouco antes do colapso soviético. Ele foi inicialmente um forte aliado do presidente russo Boris Yeltsin antes de se voltar contra ele em 1993. Os dois resistiram juntos ao golpe de agosto de 1991. A crise atingiu seu clímax em 3 e 4 de outubro de 1993, quando partidários do Parlamento entraram em confronto com a polícia nas ruas de Moscou e tentaram invadir o prédio da Televisão Estatal, travando uma batalha feroz com as forças que a protegiam. Yeltsin ordenou que tanques disparassem contra o Parlamento e centenas de deputados e seus apoiadores foram presos. Khasbulatov também foi preso e acusado, mas libertado sob anistia em fevereiro de 1994. Ele deixou a política e voltou a ensinar economia, seu trabalho antes de sua rápida ascensão ao poder. Desde então, Khasbulatov manteve um perfil discreto e evitou qualquer crítica ao governo.