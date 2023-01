Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Explosões em Sevastopol, na Crimeia

Russos no Corpo da Liberdade da Rússia: não somos traidores

O número é confidencial, mas serão centenas de russos lutando ao lado de soldados ucranianos na região de Donetsk (leste), em um corpo denominado “Russian Freedom”. O porta-voz de Thysar se encontra com jornalistas nas ruínas de um mosteiro ortodoxo em Dolina, em uma área recapturada pelo exército ucraniano há alguns meses, e faz questão de deixar claro: “Não somos traidores. Não estou lutando contra a Pátria, mas contra Putin regime, contra a tirania. Somos verdadeiros patriotas russos.” “. Criado no início da guerra, seu emblema é um punho cerrado com as palavras “Liberdade” e “Rússia” acima dele, e faz parte do Corpo Internacional de Voluntários do Exército Ucraniano. Depois de receberem dois meses de treinamento, eles foram enviados desde maio para Donbass, a região mineira no leste da Ucrânia que Moscou está tentando conquistar completamente. E seus homens estão posicionados sobretudo em Bakhmut, um dos pontos mais quentes da Frente Oriental, palco de combates violentos entre forças russas e ucranianas há vários meses. Eles estão envolvidos principalmente na artilharia e estão sob o comando de oficiais ucranianos. “Eles são lutadores entusiasmados e profissionais, e fazem seu trabalho perfeitamente”, disse um oficial ucraniano. Ele explicou que os recrutas “passaram por muitas entrevistas, testes psicológicos e até um detector de mentiras para evitar qualquer risco de infiltração”. “Eles participam da guerra, mas não têm muita influência, por causa de seu pequeno número”, diz o especialista militar ucraniano Oleg Zhdanov. “Seu significado é mais político. É positivo que a Ucrânia possa provar que existem russos que apoiam a democracia e a liberdade e lutam do lado certo”, acrescenta.