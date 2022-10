Últimas notícias da Ucrânia. O Pentágono, Rússia na defensiva em Kherson. Garantias de pró-russos

9:06

Pró-russos reconhecem forças avançadas de Kyiv em Kherson

A BBC informou que um novo avanço das forças ucranianas no sul, na região de Kherson, mas também em Donbass e Lugansk, foi reconhecido pelas autoridades locais pró-russas. O líder da região pró-russa de Kherson, que, segundo Moscou, acabara de ser anexada à Federação Russa, Vladimir Saldo, admitiu que o exército de Kyiv havia invadido perto de Dudchany, uma cidade às margens do rio Dnipro (Dnepr para os russos ), trinta quilômetros a leste da antiga linha de frente. “Há assentamentos ocupados por forças ucranianas”, disse Saldo à BBC.

Segundo o líder da oblast, dois batalhões ucranianos estão tentando chegar à Usina Hidrelétrica de Kakhovka, na cidade costeira de Nova Kakhovka, 70 km a leste da capital Kherson. Um porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, admitiu que um grande número de tanques ucranianos “foi fundo” ao sul da vila de Zolota Balka, que era a linha de frente no rio Dnipro, acrescentando que 130 soldados ucranianos foram mortos no ataque. brigando. . A leste, no Donbass, depois de recapturar a cidade estratégica de Lyman e seus arredores em Donetsk, as tropas de Kyiv entraram na região de Lugansk por vários quilômetros. Quanto aos pró-russos, novamente citados pela BBC, acredita-se que estejam se movendo na direção de Kremina e Svatov.