Talvez a guerra seja decidida mais nas arenas da Alemanha do que em seu próprio batalha da ucrânia. Por várias razões, o país parece ser o mais vulnerável às consequências econômicas de conflitos e sanções. Berlim é muito dependente de abastecimento de Moscovo, em que se basearam as políticas energéticas das últimas décadas e que agora, talvez, tenha de ser reconsiderado. A Alemanha é o parceiro comercial europeu número um da Rússia. É o caso da China, que, ainda que indiretamente, não está imune às repercussões de novas barreiras comerciais. Tanto que em maio passado a balança comercial alemã terminou em déficit Pela primeira vez em 30 anos. A Europa está provando ser mais dependente da Rússia do que a Rússia da Europa. Ou pelo menos o mesmo. Parece, neste momento, que as sanções estão prestes a expirar Mais prejudicial para a Alemanha do que Moscou.

Os Estados Unidos sabem disso, mas, segundo mais de um analista, esse efeito colateral não satisfaz, muito pelo contrário. Foi Washington anos atrás Tolerância zero para a política alemã A intensificação das relações com Moscou, Pequim e Alemanha certamente não considera Washington um aliado em que se possa contar muito. “As sanções não funcionam contra a Rússia, mas garantirão que os Estados Unidos enfraqueçam irreversivelmente a Alemanha no cenário mundial. O único benefício das sanções em nível global é a imposição de restrições à cooperação entre China e Rússia, porque Pequim não quer arriscar impor sanções secundárias”, escreve ele em Lima historiador econômico Giulio Sabelli.

A perspectiva é sombria. Berlim admitiu que mesmo com plantas 100% de armazenamento de gás completo, No caso de uma paralisação completa do fornecimento de gás russo ao país Pode durar no máximo dois meses e meio. Depois disso, o racionamento será inevitável. Legalização que, em certa medida, ainda reduzido nos próximos meses, Tanto que o jornal londrino relata tempos financeiros, Alguns grandes grupos industriais levam em conta as hipóteses de desconcentração da produção. Indústrias intensivas em energia É aí que as fundições ou produtores de alumínio começam a parar. Sob pressão maciça sobre os preços da energia, a inflação está subindo, segundo o Bundesbank O custo de vida chegará a 10% no outono É sabido que a Alemanha, também por razões históricas, é particularmente sensível à inflação elevada.

“Uma desaceleração no crescimento econômico está se tornando mais provável”, acrescenta o Bundesbank. Inflação Poupança alemã esgotada nota assustadora Instituto Económico Ifo Ele explica: “Entre abril de 2020 e março de 2021, havia na vanguarda dos orçamentos privados Economize 70 bilhões O euro está mais do que em anos normais nas contas bancárias, mas desde o final do ano passado esses recursos têm sido amplamente utilizados pelos poupadores.” Escusado será dizer que essas questões não são exclusivas da Alemanha, mas a Alemanha é um peso pesado na Europa. lançou outro sombrio na imagem Já sombrio ministro da saúde Karl Lauterbach Ele disse que estava esperando um Uma nova onda de Covid no outono. Escusado será dizer que o resto da Europa sofre quando ele está doente. Começando no norte da Itália, Quem fez isso completamente Integrado em cadeias produtivas Alemão.

Moscou respira ar e se apega aos lugares onde mais dói. A decisão de reduzir a justo 20% do volume normal de gás O enviado à Alemanha é um passo político decisivo. Os operadores nacionais estão em apuros. Seus modelos de negócios são baseados nele gás russo barato. Agora que eles são pulverizados para cumprir contratos de fornecimento, eles são forçados a encontrar a fatia de mercado que faltava, e onde Os preços, no entanto, explodiram. O maior recurso de todos, A Uniper, à beira da falência, Só por causa do apoio popular ao governo pagou até agora 15 bilhões de euros. Assim, o executivo teve que colocar o ônus sobre os consumidores. A partir de outubro próximo, os fornecedores poderão recarregar até 90% dos maiores custos para os consumidores, com aumento estimado de Pelo menos 500 euros por família.

O problema é o que acontecerá nos próximos meses à luz da evolução negativa Economia, emprego e preços. Na Alemanha, o apoio da população às ações contra Moscou sempre foi bastante morno. De acordo com uma pesquisa em julho passado, 51% dos entrevistados acham que sim através de sanções Alemanha está em pé Dói-se mais do que a Rússia. É baixo, diminuindo a cada dia, Apoio público a um possível embargo de gás da UE. Enquanto o custo da eletricidade subiu Acima de 700 euros por megawatt-horaQual é o nível mais alto de todos os tempos, quase metade dos alemães dizem isso Você vai participar de manifestações de rua para contas mais altas. Um ressurgimento do descontentamento na política, pois desde o início o governo não foi homogêneo em suas atitudes em relação a Moscou. O anúncio do vice-presidente do Partido Liberal (em um governo com SPD e Verdi) na semana passada causou muita polêmica Wolfgang Kubicki Que a Alemanha deve “abrir Canal do Nord Stream 2 . O mais rápido possível, para encher nossos tanques de armazenamento de gás para o inverno. Não há razão para não fazê-lo.” O inverno na Alemanha é longo e ainda não começou.