Aung San Suu Kyi está em prisão domiciliar enquanto a junta golpista de Mianmar enfrenta sua maior ameaça

Pequim – Transferência da prisão para “residência supervisionada”. Ex-líder birmanês e ganhador do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi Beneficia de um pouco de humanidade por parte da junta militar que arrastou o país Mianmar Numa guerra civil. A decisão surge num momento em que os generais se encontram sob intensa pressão e na sua posição mais fraca desde que tomaram o poder num golpe de Estado em 2021: o exército está a sofrer uma série de grandes derrotas contra os combatentes da resistência democrática e está a perder o controlo de cidades importantes.

“Mudou-se devido à onda de calor”

O porta-voz do Conselho Militar, Gen Zaw Min TunAfirmou que a onda de calor que afecta o país (temperaturas que chegam aos 41 graus) levou as autoridades a tomar medidas para proteger os presos em maior risco. “Não só Aung San Suu Kyi e Onde você está? (ex-presidente, Sr. Dr.) Mas outros presos idosos também receberam os cuidados necessários devido ao calor.” No entanto, ainda não está claro se a decisão relativa à mulher é uma medida temporária ou, em vez disso, uma comutação da sua pena. transferiu Suu Kyi exatamente.

“A transferência das prisões para as casas é boa, porque as casas são melhores do que as prisões. No entanto, devem ser libertadas incondicionalmente. Devem assumir total responsabilidade pela saúde e segurança de Aung San Suu Kyi e Win Myint”, disse ele à AOL. Reuters Kyaw ZawPorta-voz do governo paralelo.

Perdoou mais de 3.000 prisioneiros

Ao mesmo tempo que foi tomada a decisão sobre Suu Kyi, a junta também anunciou uma amnistia para 3.300 prisioneiros, assinalando o Ano Novo birmanês. Quanto aos demais presos, a pena será reduzida em um sexto, com exceção dos condenados por homicídio, terrorismo e tráfico de drogas. Perdões em massa durante as férias não são incomuns em Mianmar: em julho do ano passado, conspiradores golpistas perdoaram mais de 7.000 prisioneiros por ocasião da Quaresma Budista.

Prisão e condenações

Presa em fevereiro de 2021, quando os militares tomaram o poder num golpe de Estado, a mulher – que era na altura a líder de facto do país, à frente do partido que tinha maioria no parlamento – tem vindo a acumular penas desde então. A 27 anos de prisão por uma série de acusações, incluindo suborno, posse ilegal de walkie-talkies e descumprimento das restrições relacionadas ao coronavírus.

Grupos de direitos humanos descreveram o julgamento como uma farsa e uma ferramenta para distanciar o líder da política: uma figura que continua extremamente popular no país, apesar de a sua reputação internacional ter sido manchada pelas atrocidades cometidas pelos militares contra a minoria Rohingya.

Após o golpe, ela acabou em prisão domiciliar e, em junho de 2022, foi transferida para confinamento solitário em um presídio da capital. Desde a sua prisão pelo exército, ela foi vista apenas uma vez em fotos tiradas pela mídia estatal no tribunal. Naypyidaw Ele sofria de problemas de saúde. A mídia local informou que durante o julgamento, que durou vários meses, Suu Kyi sofreu de tonturas e vômitos e às vezes não conseguia comer devido a uma infecção dentária.

Fevereiro passado, Jr. Kim Áries Ela disse que sua mãe estava isolada e que estava de bom humor, “embora sua saúde não esteja tão boa quanto no passado”. As notícias sobre Suu Kyi são rigidamente controladas pelo governo militar e mesmo os seus advogados não podem falar com as autoridades. meio.

Prisões e mortes

De acordo com a Associação de Assistência a Presos Políticos, uma organização independente que rastreia vítimas e detenções, 20.351 pessoas detidas desde que o exército tomou o poder em 2021 ainda estão na prisão, e a maioria delas não emitiu sentenças criminais. A mesma associação estima que mais de 4.800 civis foram mortos desde o início da repressão.

(AFP)

Junta sob pressão: A queda de Myawaddy

A junta militar enfrenta agora a sua maior ameaça até agora, uma vez que sofreu reveses e pesadas perdas nos últimos meses. Na semana passada, o exército perdeu o controle de Myawaddy, uma importante cidade na fronteira com o país Tailândia, um importante centro comercial fronteiriço que serve de porta de entrada de Mianmar para o resto do Sudeste Asiático, está agora nas mãos de rebeldes pertencentes ao grupo étnico Karen. Milhares de residentes fugiram para a Tailândia antes do contra-ataque lançado pelas forças golpistas.

Nos últimos meses, as forças de resistência tomaram dezenas de cidades e instalações militares em áreas fronteiriças com o Bangladesh, a China e a Índia. O entorno dos golpistas. Em Outubro passado, três grupos étnicos rebeldes lançaram um ataque conjunto contra o exército, tomando algumas áreas na fronteira com a China. Há duas semanas, em 4 de Abril, grupos rebeldes lançaram drones que atingiram a capital, Naypyidaw: foram abatidos, frustrando assim um raro ataque ao coração do poder.

Desde o golpe de 2021, grupos étnicos armados e rebeldes pró-democracia formaram uma ampla coligação para combater a junta. Em Fevereiro, o regime anunciou que iria começar a implementar a lei de recrutamento obrigatório que está em vigor há décadas, indicando que a junta militar estava a ficar sem forças. Uma série de derrotas nos estados de Shan e Kachin, no norte, e no estado de Rakhine, no oeste, causou uma escassez de recrutas para o exército. Milhares de soldados foram mortos, feridos, capturados ou abandonados.

Manobras chinesas na fronteira

A partir de hoje China Exercícios de defesa aérea e munição real serão realizados perto da fronteira com Mianmar. Preocupada com as perturbações comerciais e o afluxo de refugiados, a China está a tentar agir como mediadora no conflito. Depois de cinco pessoas terem ficado feridas na província chinesa de Yunnan, Pequim apelou a um cessar-fogo imediato em Janeiro.