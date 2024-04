O Irã e a arma “sem precedentes” contra Israel: a hipótese dos mísseis hipersônicos e dos planos nucleares

O Irão está pronto para usar uma arma “sem precedentes” contra Israel. Fá-lo-á em caso de resposta ao contra-ataque no sábado, 13 de abril. O que, por sua vez, surgiu em resposta ao ataque de Tel Aviv à embaixada em Damasco. A afirmação foi do porta-voz do Comitê de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, Abolfazl Amoui. A arma utilizada poderia ser um míssil hipersônico. Teerã revelou-o em junho passado e a tecnologia será capaz de penetrar em todos os sistemas de defesa. Mas, segundo os especialistas, as armas iranianas “não podem chegar a esse ponto”. Ao mesmo tempo, o programa nuclear de Teerão nunca atingiu um estágio tão avançado antes. Hoje, a República Islâmica pode produzir nada menos que três bombas atómicas de vinte quilotons. Ele pode fazer isso em um mês.

General Tricarico

Depois que drones vindos do Líbano violaram as defesas israelenses, Tel Aviv se prepara para retaliar. “Teerã terá que esperar nervosamente sem saber quando”, prometeu Benjamin Netanyahu. Mas o Irão está actualmente a considerar uma resposta no caso de novas retaliações. Ele alerta que “a resposta que receberão não será calculada em horas ou dias, mas sim em poucos segundos”, segundo o vice-ministro das Relações Exteriores, Ali Bagheri Kani. É por isso que pensamos num míssil hipersônico. Segundo Amir Ali Hajizadeh, Comandante da Força Aérea Pasdaran, o alcance do míssil chega a 1.400 quilômetros e é capaz de penetrar todos os escudos defensivos. Mas para o general Leonardo Tricarico, ex-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, não se pode descartar que os iranianos utilizem sistemas hipersônicos. No entanto, devem confiar no Hezbollah.

Míssil hipersônico

O Tricarico de hoje explica mensageiro E as ferramentas que Teerão possui não podem chegar a este ponto. “A única suposição é que eles podem contar com o Hezbollah, que pode contar com Hassan Nasrallah. Afinal, eles agora possuem sistemas de mísseis superiores. Mesmo em termos de armas, o Irão está a fornecê-las agora.” E o risco de penetrar no escudo israelita não pode ser descartado “Se eu tivesse que tentar uma hipótese, seria a de que qualquer sistema de defesa aérea tem velocidade hipersónica apenas para ter medo. É isso que põe à prova.”, explica o general. “Porque os tempos de reação não são suficientes. O sistema Arrow 3 é capaz de neutralizar mesmo a uma altitude de 100 km. O importante é sempre quando eles conseguem interceptar o chute. Segundo fontes americanas, que geralmente não mentem, 50% de todos os mísseis lançados pelo Irão nunca explodiram.

Armas da Rússia

“Outros nem sequer chegaram ao território iraniano”, acrescenta Tricarico. Outro ponto é a troca de armas com a Rússia. Moscou recebeu os drones Shahed usados ​​para atacar o território ucraniano. Teerã pode ter negociado secretamente a entrega de Su-35 em troca. Enquanto os sistemas de defesa aérea S-300 já estão ativos. O objetivo para eles é obter também mísseis S-400. O que poderia tornar mais difícil atacar o Estado judeu. A Rússia disse ter testado outro tipo de míssil hipersônico, o míssil Khinzhal. Três deles foram abatidos por Kiev há algum tempo. Os cientistas que trabalharam nisso foram acusados ​​de alta traição.

bomba atômica

Entretanto, de acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica datado do final de Fevereiro, o programa nuclear do Irão possui agora 121,5 quilogramas de urânio-235 enriquecido em 60%. Atingindo 90% com as máquinas e habilidades necessárias. Em um mês, Teerã conseguiu enriquecer três blocos de urânio pesando 33,6 kg a 60%. o Jornal nacional Deixa claro que seria muito difícil para Israel atingir instalações atómicas iranianas. Para atingir veículos basta usar uma bomba escondida. Que se chama Gbu-57 Mog e pesa 13.600 quilos. Acredita-se que o dispositivo seja capaz de penetrar uma montanha até uma profundidade de 60 metros. Embora dependa do tipo de rocha.

