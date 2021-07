O governo estuda filtrar as chegadas de Espanha e Portugal – Libero Quotidiano

Preocupação variável delta Tanto é que o governo está prestes a lançá-lo novas restrições luta covid. Os primeiros rumores já falam de uma decisão que virá nas próximas horas. O mensageiro que escreve sobre correntes para uma determinada ordem Filtrar chegadas de Espanha e PortugalPaíses da União Européia onde a infecção está aumentando. As contramedidas provavelmente serão as mesmas no Reino Unido: aqueles que chegam de Londres e outras cidades britânicas (ou aqueles que estiveram lá nos últimos quatorze dias) devem apresentar um resultado negativo para um teste de Covid (molecular ou antígeno) realizado dentro de 48 horas de entrar na Itália, ficar em confinamento solitário por cinco dias e, finalmente, receber um cotonete adicional.

O problema do Ministério da Saúde – explica o jornal – não deixa de ser assunto passe verde. Sim, porque fazê-lo apenas dez dias após a sua ativação seria desmentir o instrumento europeu que deve servir estritamente para garantir viagens, com segurança, dentro das fronteiras da União Europeia. Uma coisa ruim para descascar Roberto Speranza.

Então o ministro pode pensar solução intermediáriaque satisfaça ambas as partes. Que? Fornecimento de um mecanismo de esfregaço, além de uma quarentena de cinco dias para aqueles que não concluíram o processo de vacinação Pista preferencial para o proibido. Será esse realmente o caso ou a linhagem indiana temerá Covid?