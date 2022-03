“10.000 soldados russos mortos”: anúncio de mídia pró-Kremlin

É muito difícil fazer uma estimativa precisa do número de mortos nas primeiras semanas da guerra, graças à propaganda e notícias falsas que chegam de Kiev e Moscou. Mas cuidado com os dados de um tablóide pró-Kremlin sobre soldados russos mortosQuase 10 mil e mais de 16 mil feridos. Notícias – apagadas após alguns minutos – confirmam as pesadas perdas sofridas pelas forças de Vladimir Putin.

Conforme confirmado pela Ansa, Komsomolskaya Pravda Informou que, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscou, eles serão 9.861 soldados russos mortos Desde o início da guerra na Ucrânia e “16153 Ferido” . O artigo publicado no site do conhecido jornal russo desapareceu por alguns minutos e voltou com sua versão modificada: todas as referências ao suposto número de vítimas desapareceram.

Portanto, números particularmente grandes não diferem daqueles emitidos pelo governo ucraniano (14.400 soldados, libertados). Lembro-me de que Moscou forneceu dados sobre soldados que morreram desde o início da invasão da Ucrânia apenas uma vez: no dia 2 de março passado Kremlin Ele registrou apenas 498 mortes. “É surpreendente que alguém tenha vazado números muito mais altos” comentada por Yaroslav Trofimov, principal correspondente estrangeiro do Wall Street Journal.

Na pendência da confirmação ou recusa, é impossível não se aprofundar nas pesadas perdas sofridas por um exército coloque dentro Em um período de pouco mais de vinte dias de conflito. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, mais de 200 aviões foram abatidos, 466 tanques e 1.470 veículos blindados e blindados foram destruídos, sem contar os três barcos afundados. As forças russas também perderam 60 tanques de combustível, 44 baterias antiaéreas e 24 drones. Finalmente, no sábado passado, o chefe da Administração Militar de Kiev, Mykola Zernov, confirmou a prisão de 127 terroristas, entre os quais pertenciam a 14 grupos de hackers.