China, um avião com 132 pessoas a bordo caiu: um incêndio começou. China Eastern suspende todas as aeronaves Boeing 737-800

avião de passageiros Leste da China Com 132 pessoas a bordo Atingiu uma área florestal no condado de . Guangxi. Não há notícias sobre os passageiros e 9 tripulantes Boeing 737-800 à esquerda do Kunming direcionado à Cantão: Pelas imagens que circulam nas redes sociais, parece que o orçamento pode ser alto. De fato, os pedaços do avião podem ser vistos espalhados em uma área montanhosa, enquanto no local exato do acidente filmagem que se espalha por toda a floresta. A informação também foi confirmada pelas autoridades Pequim.

De acordo com as últimas reconstruções, UM. viagem–5735 Ele estava viajando em uma altitude 8869 metros e rapidamente 845 km/h Seguimos para Guangzhou, capital de Guangdong. O avião de repente perdeu altitude uma hora depois Depois de decolar do aeroporto Kunming Changshuino 14:19O sinal do radar desapareceu às 14h21. dados flightradar24.com Exibe Altura E a Velocidades constantes Até o momento do inesperado colapso no chão. Leste da China Ele anunciou que havia prendido todas as 102 pessoas em sua posse por razões de segurança Boeing 737-800. Boeing 737-800 é um dos aviões Mais famoso No mundo para voos para curto e médio prazo: mais do que 5 mil Os modelos que foram entregues e estão ativos no mundo entre empresas como American Airlines, Ryanair, Fly Dubai e Qantas. O avião envolvido em seu acidente Menos de 7 anos de vida, tão jovem. Não confundir com Boeing 737 Max que teve outros problemas de segurança: 346 pessoas morreram em dois acidentes graves durante o voo Lion Air 610 e a viagem Companhias Aéreas Etíopes 302.

O Conselho de Estado (o governo central em Pequim) nomeou funcionários temporários para coordenar e lidar com a emergência. presidente chinês, Xi Jinping, Apela a “esforços completos” nas operações resgate após o colapso. Enquanto isso, a Autoridade de Aviação Civil Chinesa, kak (China Civil Aviation Administration) anunciou que enviou imediatamente uma equipe e Bombeiro De Guangxi que um contrato está em andamento sob controle O grande incêndio causado pela colisão no lado da montanha. imagens de satélite NASA Chamas aparecem na área onde o avião caiu.

Não havia estrangeiros entre os 123 passageiros a bordo do Boeing 737-800. A mídia chinesa informou que, enquanto A embaixada italiana E confirmou em Pequim a ausência de cidadãos. “Aprendi com grande tristeza Notícias da queda do voo 5735 da China Oriental com destino a Cantão nas montanhas de Guangxi. Enquanto os esforços de socorro estão em andamento, gostaria de apresentá-lo, Sr. Presidente, e seu amigo, o povo chinês. Condolências Sobre a República Italiana e frases sinceras e simpáticas Condolências De todos os italianos e do meu caráter.” Esta é a mensagem que o Presidente da República disse… Sérgio Mattarellaenviado ao Presidente da República Popular da China, Xi Jinping.