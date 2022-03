Forças de resistência Ucrânia Eles não têm idade. Eles estão todos lutando Incluindo os idosos. Todos com armas que ele pode criar. Entre eles, até a “avó” que a administrava Ele envenenou oito soldados invasores oferecendo-lhes um bolo. Exército russoSegundo a UNIAN, ele está em uma situação miserável e os soldados não têm nada para comer. Então uma velhinha trouxe um bolo com zinco que envenenou 8 pessoas.

A história revelou um golpe privado do exército russo e foi interceptado pelas forças ucranianas. Foi publicado pelo Assessor do Chefe do Ministério do Interior Anton Gerashchenko. Os ocupantes estão saqueando casas e lojas em busca de alimentos que não podem ser encontrados. Então a mulher aproveitou para atacar. Este não é o primeiro caso desse tipo desde o início da guerra. Os russos também receberam comida estragada e água poluída.

Por outro lado, há civis que recusam a ajuda humanitária dos russos, porque não confiam no que podem dar. Em Kherson, apesar do bloqueio da ajuda humanitária, os moradores recusaram alimentos fornecidos pelos russos e armazenados no centro da cidade.