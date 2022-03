A guerra ucraniano-russa, Di Maio: “Mais e mais sanções até que Putin pare”

A guerra da Rússia contra a Ucrânia é a guerra de Putin pelo governo russo. Continuaremos a enfraquecê-lo com mais sanções até que ele pare, até que reduzamos o dinheiro que ele precisa para financiar esta guerra.” Isso foi afirmado pelo ministro das Relações Exteriores Luigi Di Maio falando em ‘Che tempo che fa’ em Ray Tree.

Leia também

negociado – Di Maio disse: “Há negociações em andamento para chegar a um acordo de paz” na Ucrânia “, mas antes de alcançá-lo devemos trabalhar em tréguas humanitárias locais no terreno – como disse Di Maio – e amanhã na Itália, no Conselho de Ministros das Relações Exteriores da UE , solicitará a criação de uma mesa permanente Com a Cruz Vermelha e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, as condições para o estabelecimento de tréguas locais seguem também o modelo de Sumy ou Mariupol, onde milhares de pessoas foram transportadas e foi prestada assistência humanitária . A partir daí, devemos começar no âmbito de uma iniciativa da UE que possa ter sucesso.”

“Amanhã de manhã terei notícias do meu colega turco Mevlut Cavusoglu. A Turquia tem um grande papel na realização deste acordo de paz” entre a Rússia e a Ucrânia, disse o chefe do Ministério das Relações Exteriores turco. “Com Cavusoglu estamos em constante coordenação para avançar na paz processar.”

Zelenski – O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que falará no Parlamento em 22 de março, “será recebido de braços abertos por nossas instituições democráticas”, disse o presidente Farnesina. “Estive em Kiev uma semana antes do ataque russo, conheci muitos cidadãos ucranianos que viam a União Europeia como o seu sonho para o futuro – acrescentou Di Maio – estas pessoas são de facto pessoas europeias com a ambição de se juntar à nossa família europeia. Não negue essa esperança, eles têm tudo certo, e isso assusta Putin porque essas pessoas olham para o nosso modelo livre e democrático, onde a propaganda nunca pode se enraizar.”

Italianos na Ucrânia – “Há agora 276” italianos na Ucrânia e “estamos acompanhando os casos que nos pedem ajuda – disse o ministro das Relações Exteriores – estamos trabalhando duro nas evacuações” e “de 400 em uma semana passamos para 276, a maioria deles anunciaram que queriam ficar na Ucrânia, mas as coisas mudam de hora em hora.

Visite Biden – “A presença do Presidente dos Estados Unidos na Europa visa sobretudo confirmar mais uma vez o princípio da unidade da NATO, da União Europeia e de todos os nossos aliados no mundo”, disse Di Maio. Ele ressaltou que este é outro erro da avaliação de Putin, ou seja, a capacidade de nos dividir. Em vez disso, não é mais um conflito Leste-Oeste” e “O que reafirmamos com o presidente Biden é que estamos unidos, condenamos esta guerra e estamos do lado do povo ucraniano invadido por um exército russo que está pagando o preço de vidas.”

ameaçar a Rússia Quanto às ameaças da Rússia contra a Itália, são provocações diárias que todos os países que estão do lado da paz e do povo ucraniano recebem da Rússia. Não percebemos mais isso e não podemos considerar essas provocações sinceras”, disse o chanceler, que então se solidarizou com o ministro Guerini. “Infelizmente, estamos em boa companhia”, acrescentou Di Maio, lembrando as ameaças russas “contra Alemanha, França, Malta e todos os países que condenam fortemente Putin pelo que ele está fazendo”.

Prisões na Rússia – Di Maio disse que na Rússia há “mais de 15.000 detenções” de manifestantes anti-guerra, porque “o povo russo não apoia a invasão da Ucrânia”. “Através de sua propaganda e das prisões de manifestantes contra ele, Putin continua escondendo a verdade”, “na Rússia não há acesso a informações confiáveis. Apesar disso, há milhares de manifestantes na praça “contra a guerra”. não é o povo russo que apoia a invasão da Ucrânia. É o governo de Putin, o governo russo.”

Energia Na frente de energia, “todos os países que visitei nas últimas três semanas concordaram em aumentar a parceria energética com a Itália, o que nos permitirá lidar com quaisquer questões críticas decorrentes da chantagem russa até o inverno”. O ministro dos Negócios Estrangeiros referiu-se a “Catar, Argélia, Angola, Congo e ontem Moçambique”. “Sempre há uma alternativa para forças democráticas como a Itália. Nunca dependemos de um país e, graças à nossa história, sempre podemos construir métodos alternativos para qualquer chantagem”, acrescentou.