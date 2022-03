Moscou para a Itália: “Saqr Guerini da Rússia”. A raiva de Draghi: “inaceitável” – o mundo

Uma pergunta muito difícil e a resposta é Moscou e Roma sobre as sanções contra a Rússia. O diretor do Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores, Paramonov, ameaça com “consequências irreversíveis” se Roma e outras capitais da UE não interromperem as medidas econômicas contra seu país e atacarem o ministro da Defesa, Lorenzo Guerini: ela agora está entre os falcões. Primeiro-ministro Mario Draghi responde com ‘comparação abominável e inaceitável’

Enquanto isso, 24 dias depois que Moscou invadiu a Ucrânia, a guerra continuou em várias frentes. As forças russas cortaram o exército ucraniano do Mar de Azov em Donetsk. Moscou confirma que usou o míssil hipersônico Kinzhal, sua última geração de armas penetradoras secretas, pela primeira vez no conflito para destruir um depósito subterrâneo de munições no oeste da Ucrânia. Mariupol ainda está sob ataque e há toque de recolher em Zaporizhia.

Ameaça à Itália – “As sanções não são nossa opção. Não queremos que a lógica do ministro da Economia francês Bruno Le Maire, que declarou uma ‘guerra financeira e econômica total’ à Rússia, encontre seguidores na Itália e provoque uma cadeia de consequências correspondente e irreversível .” Isso é o que Alexei Paramonov, diretor do Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse à RIA Novosti, Citando o ministro Guerini. “Nós não damos peso à propaganda – responde o ministro da Defesa italiano – mas encorajamos todo movimento político e diplomático que ponha fim ao sofrimento do povo ucraniano. A Itália apoia a Ucrânia e continuará assim.”

O primeiro-ministro Mario Draghi se posiciona: “Expresso minha total solidariedade ao ministro da Defesa, Lorenzo Guerini, vítima dos ataques do governo russo. A comparação entre a invasão da Ucrânia e a crise epidêmica na Itália é particularmente repugnante e inaceitável. O ministro Guerini e as forças armadas na linha de frente defendendo a segurança e a liberdade dos italianos. O governo e meus agradecimentos pessoais vão para eles. “.

Conforme relatado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália Que “rejeita veementemente as declarações ameaçadoras de Paramonov” e pede ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia “que tome medidas para a cessação imediata da agressão ilegal e brutal contra a Ucrânia, que Farnesina condena veementemente”. “A Itália, juntamente com os parceiros europeus e internacionais – confirma uma nota – continuará a exercer todas as pressões até que a Rússia volte ao quadro da legalidade internacional.”

A nova chamada de Zelensky – O presidente Volodymyr Zelensky postou uma mensagem em vídeo no Facebook dirigindo-se a Vladimir Putin, declarando: “É hora de negociações de paz sem demora. Esta é a única possibilidade para a Rússia minimizar os danos causados ​​por seus erros, caso contrário, as perdas da Rússia servirão.” Como tal, levará várias gerações para o país se recuperar.”

Ucrânia, Zelensky se volta para Moscou: ‘É hora de conhecer e conversar’





Condições de Moscou – O principal negociador russo, Vladimir Medinsky, disse que um encontro entre o presidente ucraniano e o líder do Kremlin não teria sido possível sem o texto do tratado primeiro. “Antes de mencionar uma reunião entre os dois líderes, as delegações negociadoras devem preparar e concordar com o texto do tratado. Depois disso, o texto deve ser rubricado pelos dois chanceleres e aprovado pelos governos.” Depois falamos sobre a possibilidade de conhecer os dois presidentes.

Eixo russo-chinês O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, está convencido de que a Rússia e a China fortalecerão sua cooperação nas condições atuais. “É claro que acho que a interação será fortalecida, já que o Ocidente está atropelando todos os pilares do sistema internacional e está claro que nós, as duas superpotências, devemos pensar em como avançar”, disse Lavrov, citado pela Interfax.

Mais de 800 civis foram mortos, segundo a ONU Um total de 816 civis ucranianos foram mortos e 1.333 feridos desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro, segundo o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, relatado pelo The Guardian. No entanto, como a ONU fornece apenas as contas que pode verificar, reconhece que os números subestimam muito o orçamento real.

Corredores humanos – Ainda existem 9 corredores humanitários acordados hoje. Aqui estão os caminhos estabelecidos: – Região de Donetsk: de Mariupol a Zaporozhye com desminagem obrigatória ao longo de toda a rota. Os ônibus vão recolher as pessoas que serão selecionadas a pé e alguns moradores poderão sair em carros particulares. – Região de Kiev: da vila de Pervitsia à cidade de Brovary. Da cidade de Bucha à vila de Belogorodka. Da aldeia de Bogdanovka a Brovary. De Borodinka a Bila Tserkva. – Região de Luhansk: está prevista a entrega de bens humanitários com alimentos e medicamentos em Lysychansk, Popasna e Severodonetsk. região de Cherson com o envio de bens humanitários para o Kherson temporariamente ocupado.

A guerra continua — O exército russo anunciou ontem que conseguiu entrar no centro da cidade de Mariupol com tropas da “República” separatista de Donetsk. A captura de Mariupol marcaria um importante ponto de virada na guerra e permitiria à Rússia garantir a continuidade territorial entre suas forças da Crimeia (sul) e Donbass (leste).

A Rússia alega ter usado mísseis hipersônicos na Ucrânia. Outro general russo caiu em batalha na Ucrânia: o general Andrei Mordevichev, que foi morto na cidade de Chernobyvka após um bombardeio de artilharia, disseram os militares ucranianos em um post no Facebook divulgado pela BBC.

Depois disso, Zelensky confirmou que 130 pessoas foram resgatadas até agora do teatro Mariupol, que foi bombardeado, e que as operações de resgate continuam. Centenas de civis se refugiaram na instalação quando foi bombardeada na quarta-feira, mas atualmente não há um relatório definitivo de vítimas.

Duas crianças e uma mulher foram encontradas mortas sob os escombros após o bombardeio na cidade de Robyzhny, região de Lugansk. Relatórios do exército ucraniano via Telegram, relatórios da agência de notícias ucraniana Ukrinform. Em vez disso, salve uma garotinha. “Duas crianças foram retiradas dos escombros que não apresentavam sinais de vida. O tratamento médico declarou as crianças mortas. As equipes de resgate continuaram a desmontar os escombros e encontraram outra mulher e uma criança. No momento, disseram os profissionais de saúde. A mulher morreu A menina foi resgatada e suas condições são estáveis ​​e satisfatórias”.

Milhares de moradores de Mariupol foram levados para cidades remotas na Rússia, “deportados como os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial”. A reclamação vem do prefeito da cidade devastada pela guerra, Vadim Boychenko, que postou uma declaração no Telegram, relata o Ukrinform. “Na semana passada, vários milhares de moradores de Mariupol foram trazidos para a Rússia. E os ocupantes retiraram ilegalmente pessoas do distrito de Levoberezny e do abrigo contra ataques aéreos no prédio de um clube esportivo, onde moravam mais de mil pessoas, principalmente mulheres e crianças que estavam se escondendo do bombardeio”.

A mídia ucraniana informou que o bombardeio de Kharkiv resultou em mortos e feridos. De acordo com o site Ukrainska Brava, citando testemunhas oculares, o ataque atingiu alguns edifícios residenciais e também causou incêndios. De acordo com informações recebidas do centro médico de emergência, também há uma criança entre as vítimas.