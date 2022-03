Na Bielorrússia, os hospitais estão cheios de soldados russos gravemente feridos – Corriere.it

para Fabrizio Dragosi

Eles são jovens e ocupam postos de saúde e necrotérios em cidades próximas à fronteira com a Ucrânia. Médico: Depois que as pessoas tentaram fotografar os corpos carregados nos trens, começaram a realizar essas operações apenas à noite

Russos feridos e mortos, muitas vezes Recrutas muito jovens Eles enchem hospitais e necrotérios em cidades russas e bielorrussas perto da fronteira. Muitos caminhões e ambulâncias viajam em particular para centros na Bielorrússia, como Narovlya, no limite da zona radioativa de Chernobyl. E isso por duas razões: porque esses locais estão mais próximos da frente norte, e os outros ao redor de Kiev, e porque Desta forma, evitamos mostrar resultados na Rússia para operação militar especial Conforme definido pelo Kremlin.

Em segundo lugar Deutsche WelleMuitos dos feridos serão vítimas de explosões e incêndios e chegarão a hospitais Em estado muito grave . Alguns testemunhos também falaram da dispersão de cadáveres nos necrotérios. na cidade Mozyrperto da fronteira O necrotério não pôde mais receber as mortes em 3 de março. Um residente disse à Rádio Krym.Realii, uma divisão da Rádio Liberdade para Ucrânia e Crimeia, que viu muitas sacolas pretas sendo esvaziadas de veículos militares e colocadas em vagões ferroviários russos. Os espectadores começaram a filmar o que estava acontecendo, mas os militares imediatamente os bloquearam e os forçaram a apagar tudo de seus telefones celulares.

Médico do Hospital Central Ele disse que o controle da instalação estava agora nas mãos da polícia e da inteligência. Faltam-nos cirurgiões. Depois que as pessoas tentaram fotografar os corpos carregados nos trens, começaram a fazer essas operações apenas à noite. Os profissionais de saúde foram imediatamente avisados: qualquer pessoa que fale com fontes externas será demitida imediatamente.