Trinta moedas de prata Como “compensação” por Traição cometida pelos guardas de fronteira da Bielorrússia O que permitiu que o exército russo entrasse na Ucrânia. Esta é a provocação do chefe do serviço de fronteira ucraniano, Sergey Denko, que postou um vídeo no Facebook em que um apresentador da guarda de fronteira tenta entregar ao embaixador da Bielorrússia na Ucrânia, Igor Sokol, 30 moedas de prata endereçadas ao chefe da Comissão de Controle de Fronteiras da Bielorrússia, Anatoly Labo. “Os racistas perpetram agressão aberta e sangrenta contra a Ucrânia a partir do território da Bielorrússia – como o soldado diz a Sokol no vídeo -. Você sabe, trinta moedas de prata são a recompensa por traição. Serhiy Dineko ordenou que isso fosse entregue “saudação ardenteAo chefe da comissão de fronteira, major-general Labo. Isso é uma ordem.” Sokol respondeu, tentando escapar: “Não é para mim, mas para você”, mas o soldado que carregava as moedas o seguiu, como pode ser visto no vídeo.