“Quando vou ver Elon, durmo na garagem” – Corriere.it

A partir de Marielissa Palumbo

Modelo aos 74 anos, mãe de um dono de Tesla e Space X: “Meu filho não está interessado em coisas materiais. A casa dele no Texas é tão pequena que moro na garagem.”

Quem nos enviou

Nova york – meu almíscar Ele é uma pessoa famosa, não só porque trouxe ao mundo um dos homens mais famosos do planeta e falou sobre ele. Elegante e orgulhosamente livre de Botox, a mulher de 74 anos foi chamada para se exibir em todo o mundo. Sua autobiografia, lançada em 2019, foi traduzida para 30 idiomas, Em maio ela apareceu em um maiô na cobertura Roupa de banho com ilustração esportiva. Durante a Paris Fashion Week, ela foi a embaixadora de beleza da Dior, daí a jornalista vezes Ele a conheceu para um longo perfil na edição de domingo do jornal londrino. “Eles me contrataram para rugas – ela diz imediatamente – ninguém me pediu para mudá-las.” Quanto aos cabelos grisalhos, ele divide sua carreira artística quando parou de tingi-los aos cinquenta anos e cortou.

Direto e espirituoso, continua sendo seu tema favorito durante toda a entrevista filho de Elon

(Embora os outros dois, Kimball e Tosca também sejam altamente considerados.) Desde pequeno ele o chamava “menino gênio”: «Ele estava sempre empenhado em absorver informações, e podíamos perguntar-lhe sobre qualquer coisa. Isso foi antes da internet. Acho que agora podemos chamá-lo de Internet. A vida de Mae e de seus filhos nem sempre foi fácil. Seu ex-marido Errol, que Elon descreveu como um “terrível ser humano” que viveu sozinho por um tempo, disse que ela era estúpida e feia: “Lembro-me de pensar: não posso ser uma modelo feia. Eu não discuti com ele ». READ Ucrânia: A cúpula Kiev-Moscou falhou e não havia prazo. Os primeiros ataques no oeste do país - o mundo

Eventualmente, ele pegou os três meninos e se mudou da África do Sul, onde moravam, para o Canadá.. Perderam a bagagem e ela teve que usar as roupas de Tosca e Elon “porque não consegui comprar novas”. Mesmo muito tempo depois que o casamento foi dissolvido, ela estava “com medo de não poder alimentar meus filhos”.

Ele agora mora em Nova YorkEm um apartamento, “não grande”, diz ele, “não preciso de espaço desperdiçado porque as responsabilidades vêm com isso. Eu disse aos meus filhos: “Este é o lugar mais bonito que já vivi”.

Até o amado Elon, ele afirma, mesmo com os US$ 270 bilhões que ganhou homem mais rico do mundo



E a Não se importa com bens materiais e vive em um lugar relativamente modesto Boca Chica, sede da SpaceX no TexasMuitos que quando for vê-lo “devo dormir na garagem. Você não pode ter uma casa de luxo perto de um local de lançamento de mísseis”.

Mai afirma que não interfere nas decisões dos filhos (E, felizmente, ela admitiu que não queria que Musk construísse um carro elétrico e foguetes), mas ela é uma verdadeira galinha. Sua conta no Twitter, com mais de 780.000 seguidores, é preenchida com a hashtag #proudmom, minha mãe orgulhosa. Ó mãe do tigre, se Elon for atacado: então Jornal de Wall Street escreveu isso Patrocinador de Tesla e Space X Ele ia pegar um Relacionamento com a esposa de seu velho amigo Sergey Brin do Google, May não era diplomata: “O WSJ não é para ser, é de sua autoria. como sempre. Quem está pagando para você mentir desta vez? READ Uma menina de 3 anos foi morta e jogada no lixo: uma avó acusada de assassinato

Sobre os abusos verbais da donzela Gleesa: “Ele tem um senso de humor estranho e nem sempre percebe que algumas pessoas podem não gostar ou entendê-lo.” Se o menino um pouco obcecado tiver sucesso, diz ele, também depende do irmão: “Muitos gênios acabam no porão e fazem gênios, mas sem a aplicação desse gênio”, e Kimball, que é um ano mais novo que ele, para tirá-lo (agora ele também está em placas Tesla e Space X). Quanto a Elon, ele agora pode se misturar facilmente com “outras pessoas tímidas”: “Todos os seus engenheiros são tímidos e mesquinhos”.