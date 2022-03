Wladimir coloque dentro acusado de crimes guerra“InvadirUcrânia. Bombas de fragmentação, mísseis termobáricos, ataques a civis, deportações de deslocados para a Rússia e, finalmente, estupros relatados nessas horas de mulheres Mariupol. Mas a história de César não é nova nessa violência crua e gratuita. E o passado fala das horríveis técnicas de tortura aplicadas aos prisioneiros inimigos. Durante a invasão da Chechênia na década de 1990, as forças russas usaram uma variedade de atrocidades, incluindo asfixia (uma temível técnica de elefante) e punição química.

As técnicas de tortura de Putin

O conflito apocalíptico ocorreu relativamente cedo durante a presidência do czar e tem muitas semelhanças preocupantes com sua recente mudança para a Ucrânia, embora não haja evidências até o momento que sugiram que a Rússia esteja torturando soldados ucranianos. À medida que as forças russas invadiram a pequena república, começaram a surgir histórias de horror sobre a forma como as forças de Putin lidaram com seu inimigo. Em um artigo de 2000 para o Guardian, o correspondente de guerra John Sweeney conversou com membros das forças chechenas capturadas pelos russos, muitos dos quais alegaram ter sido torturados.

Tecnologia Elefante

Um certo método conhecido como “elefante” apareceu várias vezes nas cartas dos sobreviventes. Um deles descreveu essa prática: “Eles colocam uma máscara de gás na sua cabeça. Suas mãos estão amarradas atrás das costas, você não pode fazer nada. Então eles fecham o tubo de respiração e você começa a sufocar”. Outro sobrevivente explicou como, com a constrição da “tromba do elefante”, as pessoas admitiam qualquer coisa: “Depois de colocar a máscara de gás, você sabia que eles iriam sufocá-lo. Eles a soltaram primeiro enquanto você inalava profundamente. eles jogaram gás no orifício de respiração. Era tão horrível que só de ver a máscara de gás na sala faria as pessoas admitirem qualquer coisa.

banho químico

Foi o pior campo de concentração usado pelos russos durante o conflito de Chernokozovo. As práticas comuns no campo incluíam espancamentos, execuções simuladas, estupro, tortura com choques elétricos e até quimioterapia. Um ex-prisioneiro de 17 anos sofreu fortes dores nas mãos dos guardas russos quando foi levado para o campo. Ele se lembra do dia assustador em que os agressores o expuseram a um banho químico que o deixou cego por dias. “Eles me colocaram em uma cela e havia algo químico nela. Eles amarraram minhas mãos atrás das costas e me disseram: vá em frente, nade. Perdi a visão assim que enfiaram minha cabeça lá.” Não saia daí.” Apesar das evidências contundentes que apoiam as alegações do prisioneiro e de Vladimir Putin, a Rússia nunca reconheceu a tortura de prisioneiros durante o conflito.