O oponente russo Navalny foi condenado a 9 anos de prisão. O tribunal dá a conhecer. Navalny disse imediatamente após sua condenação por um tribunal russo que o presidente russo Vladimir “Putin teme a verdade”.

O líder da oposição russa foi acusado de peculato e até desacato ao tribunal.

A polícia russa prendeu o advogado de Navalny no tribunal, onde a nova decisão foi emitida. O correspondente do jornal Novaya Gazeta informou que os advogados Olga Mikhailova e Vadim Kobzev foram levados pelos agentes assim que terminaram de responder às perguntas dos repórteres.

A nova decisão imposta pelo sistema de justiça de Moscou a Navalny foi resultado de “acusações fabricadas”. Isto foi afirmado por um porta-voz do primeiro-ministro britânico Boris Johnson a repórteres em Downing Street. “Nossos pensamentos estão com Alexei Navalny e sua família, pois ele continua a mostrar uma coragem incrível em se opor ao regime do Kremlin”, disse o porta-voz. As acusações de fraude e desacato às acusações judiciais pelas quais Navalny é condenado hoje são apenas “mais uma acusação fabricada que Putin usa contra aqueles que tentam responsabilizá-lo por suas ações”.