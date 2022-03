“Pronto para usar…”. O Kremlin e o perigo das armas nucleares

A Rússia usaráarma nuclear Apenas no caso de haver uma ameaça à sua existência. Dmitri PeskovO porta-voz do Kremlin, sem dar mais detalhes, traçou uma linha vermelha que o bloco ocidental deve se certificar de não cruzar.

Linha Vermelha de Moscou

Durante uma longa entrevista com a jornalista Christiane Amanpour para The CNNPeskov falou sobre segurança nacional, explicando o que esse conceito significa para o governo russo. “ Temos um conceito muito claro de Segurança nacional “envolvendo o uso de armas nucleares” apenas no caso de a ameaça por sua existência O porta-voz foi questionado várias vezes sobre o assunto, e esta é a sua resposta: Putin quer que o mundo entenda nossas preocupações, e estamos tentando explicá-las há duas décadas, mas ninguém nos ouviu. “.

Então Amanpour lembrou-lhe que o presidente finlandês, depois de falar com Putin, disse que o presidente russo lhe havia dito que isso aconteceria. ” coisas muito ruins “.” Deseja excluí-los? A essa altura, Peskov, que já havia escapado, disse francamente antes de sua insistência de que a Rússia usaria armas nucleares apenas se sua própria existência fosse ameaçada.

“ Não há outras razões Dmitry Peskov repetiu depois de acusá-lo de “a capacidade de pressionar a Rússia a usar armas nucleares” Volodymyr Zelensky Ele começou a falar sobre as possibilidades de adquirir armas nucleares no território da Ucrânia na Conferência de Segurança de Munique deste ano. “ Antes que fosse tarde demais, decidimos lançar uma operação militar especial para combater as forças anti-russas criadas perto de nossas fronteiras ‘, ele anunciou.

Status da missão na Ucrânia

Então Peskov falou sobre a “operação militar especial” na Ucrânia. A missão, de acordo com um porta-voz do Kremlin, está indo conforme o planejado. O mesmo porta-voz explicou que desde o início ninguém acreditava que o processo iria durar muito Dois dias. Ele acrescentou que o principal objetivo das forças militares envolvidas em Mariupol é expulsar as unidades nacionais da cidade.último gol Moscou não coincide com a ocupação da Ucrânia.

Entrando em detalhes, na Ucrânia e na Rússia “ ainda não chegou “Seus objetivos, mas tudo” Proceda estritamente de acordo com os planos e tarefas definidos “. Falando em objetivos, Moscou pede a desmilitarização de Kiev, neutralidade e eliminação de” Batalhões Nacionais E o reconhecimento da Crimeia, Donetsk e Luhansk.

Sobre a questão do tempo, Peskov explicou que desde o início ninguém em Moscou acreditava que uma operação militar especial na Ucrânia levaria dois dias. Ele acrescentou que o principal objetivo da operação especial do exército russo em Mariupol é limpar a cidade Unidade nacional “ Aqueles que usam civis como escudos humanos e matam aqueles que querem sair da cidade “.