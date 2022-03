“A União Europeia e a OTAN, a hora de decisões difíceis está se aproximando. Vamos nos preparar para tudo »- Corriere.it

para Stefano Montefiore, repórter de Paris

Ex-primeiro-ministro francês: “A guerra na Ucrânia mudou o mundo. Até que ponto podemos aceitar o que está acontecendo? O perigo é que nossa derrota moral seja terrível.”

“Chegamos à questão fundamental: até onde podemos nós, ocidentais, membros da União Europeia ou da OTAN, aceitar o que está acontecendo Ucrânia? Manuel Valls, 59, ex-primeiro-ministro da França, no governo quando Bashar al-Assad, com o apoio de Vladimir Putin, usou armas químicas contra seus próprios cidadãos e quando o próprio Putin invadiu e anexou a Crimeia, disse: “Podemos recuar, não podemos fingir que a guerra está na Ucrânia.” Não mude o mundo.”

O que você acha do discurso de Zelensky no parlamento francês? E suas críticas a empresas francesas como a Renault que ainda não saíram da Rússia?



“O Presidente ucraniano Tem o direito de exigir ajuda e penalidades mais duras, e exigir que os países europeus se reúnam amanhã para pressionar as empresas a fazerem as escolhas necessárias. Mas no fundo há uma questão mais ampla, que todos nós somos chamados a enfrentar agora.”

Ou seja, o que fazemos após as sanções contra a Rússia e ajudamos a Ucrânia se as negociações não forem bem-sucedidas?

“Isso mesmo, temos que nos preparar para todas as eventualidades. Podemos aceitar a destruição completa da Ucrânia? Mariupol, Odessa, Kiev? Podemos aceitar o uso de armas químicas depois que a Rússia já usou mísseis hipersônicos?”

Até agora, o Ocidente não interveio diretamente para respeitar as regras de dissuasão nuclear e não para lançar uma guerra atômica.

“Claro, a razão é bastante compreensível do ponto de vista jurídico e político, a Ucrânia não faz parte da OTAN. É correto dar todas as possibilidades às negociações, até o fim, na esperança de que os massacres parem. se isso não acontecer? O que faremos se a destruição continuar? O perigo é que Nossa derrota moral seria terrível. READ Rússia e Ucrânia, os quatro cenários para iniciar uma guerra- Corriere.it

O que você sugere que façamos?

“Por enquanto vou me limitar a fazer a pergunta, os riscos são muito claros para mim. Mas agora a questão é: a situação atual, com um mês de guerra, é aceitável a médio e longo prazo, também do ponto de vista moral e estratégico? Acho que os líderes da União Europeia, da OTAN e do Grupo dos Sete estão se perguntando exatamente isso hoje em dia.”

Por exemplo, a ideia de forças de intervenção em território ucraniano veio da Polônia para garantir corredores humanitários.

“É claro que as linhas de discussão estão se movendo, e é por isso que digo que estamos chegando a um momento em que temos que tomar decisões difíceis. Queremos evitar a guerra, isso é absolutamente certo e verdadeiro. No entanto, a guerra já está aí, e devemos nos preparar para vencê-la. Não estamos mais em um modo clássico, a doutrina de defesa mudou completamente em poucos dias. Aprofundamento das sanções, laços corporativos com a Rússia e Abastecimento de petróleo e gás Estas são as questões centrais com as quais lidamos até agora. Mas estamos chegando ao momento em que teremos que responder à pergunta fundamental.”

O presidente dos EUA, Biden, imediatamente deixou claro que não enviaria tropas para a Ucrânia, repetindo isso várias vezes e descartando explicitamente qualquer intervenção direta. Ele não foi muito diligente em fazê-lo? Não teria sido melhor deixar Putin no limbo, do que dar-lhe luz verde, sem colocar a Rússia em nenhuma linha vermelha a não ser ultrapassada?

Quanto à linha vermelha, temos um precedente pesado. Em 2013, traçamos a linha vermelha sobre o uso de armas químicas na Síria em Bashar. Biden era então vice-presidente de Obama. Bashar ainda está usando armas químicas contra seu próprio povo e nossos Rafales decolaram para dar a resposta declarada. Os alvos já foram escolhidos com nossos aliados americanos. Eu estava no governo, a França estava determinada. Foi Obama quem se retirou, e tivemos que chamar os combatentes e trazê-los de volta às bases. Vladimir Putin usou o sinal da fraqueza dos Estados Unidos na Síria imediatamente e alguns meses depois na Crimeia. Putin sabia que tinha carta branca e sabia que os Estados Unidos não iriam interferir”. READ Gaza 119 palestinos e 7 israelenses. Save the Children: “Tel Aviv invade 31 escolas.” Negou a invasão terrestre da Faixa

A situação é diferente agora?

“Parece-me que as coisas mudaram, especialmente para nós europeus. Não podemos desfazer uma batalha civilizada, não a partir de hoje, mas pelo menos a partir do discurso que ele fez na Conferência de Munique em 2007, quando Putin esboçou sua teoria sobre fracos e LGBT- democracias ocidentais dominadas Seus sermões são cheios de violência, e agora sabemos que eles devem ser tomados literalmente. Devemos preparar nossas opiniões públicas”.

O que esperamos?

“O ponto de inflexão pode vir nos próximos dias. Vamos ver como vão essas cúpulas internacionais. Vamos ver se os esforços diplomáticos vão parar a guerra, como todos esperamos. Por outro lado, se a guerra continuar apesar de nós mesmos, devemos estar preparados”.

O que você acha daqueles no Ocidente que abraçam as teses do Kremlin?

De fato, a maioria dos europeus está mostrando um impulso extraordinário em favor da Ucrânia. Depois, há aqueles que se chamam pacifistas, é claro. Fazem-me lembrar uma frase do presidente François Mitterrand, proferida ao Bundestag em 1983: “Também sou contra os mísseis. Mas noto que os pacifistas estão no Ocidente e os mísseis estão no Oriente”».