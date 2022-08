Morre Dugina, Koleba convoca o embaixador apostólico: “Decepção pelas palavras do Papa”

O Ministério das Relações Exteriores de Kyiv convocou o Embaixador Apostólico na Ucrânia, Monsenhor Visvaldas Kolbukas, sobre o recente comentário do Papa Francisco sobre a morte de Daria Dugina. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, conforme relatado pelo Ukrinform. “Estudamos cuidadosamente a citação completa do Papa Francisco – declarado chefe da diplomacia em Kyiv – e, acima de tudo, decidimos convidar o embaixador apostólico no Ministério das Relações Exteriores para expressar a decepção da Ucrânia com suas palavras”.

Leia também

Kuleba acrescentou que o embaixador esteve hoje no ministério e um comunicado a esse respeito aparecerá em breve, com mais detalhes. O ministro das Relações Exteriores indicou que a retirada do embaixador é uma situação sem precedentes e, como tal, fala por si. “E em segundo lugar – acrescentou – direi francamente que as palavras do Papa partiram o coração ucraniano. Foi injusto.”

Em 20 de agosto, um carro que transportava Daria Dugina, filha de Alexander Dugin, o principal teórico do conceito do “mundo russo”, explodiu nos subúrbios de Moscou, matando-a.

“Penso na pobre menina que foi detonada por uma bomba debaixo do banco do carro em Moscou – disse o Papa Francisco, referindo-se à morte de Daria Dugina – os inocentes pagam o preço da guerra, os inocentes! enfrentar uns aos outros.” Outra guerra é loucura. E aqueles que ganham com a guerra e o comércio de armas são criminosos que matam a humanidade.”