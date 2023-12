Do nosso correspondente

Dnipro – Foram os serviços secretos ucranianos que o recrutaram em Istambul, em Fevereiro passado. Depois treinou na Letônia. Ruslan Siddiqui, 35 anos, passaporte ítalo-russo, foi preso pelo FSB em Moscou sob a acusação de sabotagem.. A última operação em novembro, e Um trem de carga descarrila perto de RyazanSudeste de Moscou, com 15 veículos capotados. No último dia 20 de julho, sob instruções da inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, foi relatado que FFabricante de dispositivos explosivos Os serviços russos afirmaram que ele “equipou quatro drones e os utilizou para realizar um ataque ao Aeroporto Militar de Diaghielevo”.

Ao revistar o local, foram encontrados componentes para fabricação de explosivos e bombas em poder do suspeito. Dispositivos de comunicação e meios eletrônicos que “contêm imagens e vídeos de crimes cometidos”. Pelo que pode ser visto em seus perfis pessoais em sites de redes sociais, Aparentemente, meu amigo já esteve na zona de Chernobyl várias vezes. Segundo a mídia russa, ele não tem antecedentes criminais. Investigação de um “ato de terrorismo” e “posse, transporte, armazenamento, transferência, remessa ou transporte ilegal de explosivos ou dispositivos explosivos” O homem pode pegar até 32 anos de prisão. Ainda segundo a mídia russa, ele foi preso no aeroporto Vnukovo, em Moscou, enquanto Varnesina diz que está acompanhando o caso.

Em vez disso, a própria inteligência ucraniana reporta a vários jornais, incluindo Pravda UcranianoE Reuterseu A operação foi conduzida na Sibéria ao longo da ferrovia estratégica Baikal-Amur para o comércio entre a Rússia e a Chinaem que deveria ser feito Dois trens cheios de combustível explodiram. A primeira explosão, na madrugada de quinta-feira, incluiu um comboio de transporte que passava pelo túnel Severonomoysky Buriácia (a mais longa da Rússia com 15,3 km), causando um incêndio que levou horas para ser extinto. Ocorreu uma explosão subsequente, pouco tempo depois, atingindo outro trem que transportava combustível quando atravessava uma ponte de 35 metros de altura. Ferrovias Russas confirmadasExplosão do túnel Mas não especificaram os motivos. Citado por investigadores Kommersant Eles afirmam que o dispositivo foi colocado embaixo de um dos vagões do trem. Mas a segunda explosão não foi confirmada. READ Edoardo Parmesan foi selecionado entre os aspirantes a médicos mais talentosos dos Estados Unidos

A região está localizada a cerca de 5.000 quilômetros da Ucrânia. Então a operação de sabotagem será uma Evidência clara da capacidade de Kiev de penetrar no território russo, ainda mais profundo. Além da ponte Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, ele foi espancado diversas vezes, o que vai além dos assassinatos seletivos, como no caso. A filha de Dugin, Daria, é morta em um carro-bomba nos arredores de Moscou Muito mais longe do que as operações na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, e finalmente mais longe do que os drones lançados contra o Kremlin. Com outro facto: neste caso não será apenas a Rússia que estará envolvida, mas também a China, que Kiev acusa de fornecer armas ao exército de Moscovo.