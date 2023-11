“Não é um fracasso” – Corriere.it

Do nosso correspondente

BRUXELAS – A Comissão Europeia decidiu A manobra financeira foi promovida com reservas. O projecto de lei orçamental “não é totalmente consistente” com a recomendação do Conselho de Julho passado, mas “não é uma rejeição, mas sim uma provocação”. Defesa de políticas fiscais prudentes e da plena utilização do Plano Nacional de Investimento e Reforma em investimentos e reformas», explicou o Comissário da Economia Paulo Gentiloni.

Giorgetti: “Tudo está como esperado.” O ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, não expressou surpresa: “Aceitamos a decisão do comitê”. “Tudo está como esperado, apesar do legado de impacto energético negativo e recompensas fantásticas, estamos avançando com realismo saudável”, comentou.

Inscrições Bruxelas destacou três pontos cruciais: Primeiro A despesa primária líquida em 2023 é superior ao esperado no momento em que a recomendação foi feita (0,8% do PIB) Por causa dos créditos fiscais de super bônus, o que afeta a classificação geral; Usar Poupanças associadas à eliminação progressiva das medidas de apoio energético Não para limitar Impotência Mas para fazer outra coisa; O alcance limitado dos efeitos do corte de impostos sobre o emprego. Portanto, a Comissão Europeia apela à Itália para “estar preparada para adotar as medidas necessárias no âmbito do processo orçamental nacional para garantir que a política fiscal em 2024 esteja em linha com a Recomendação”. Contudo, isto não significa que a Itália deva preparar-se para tomar medidas corretivas. “Nossas convocações estão unidas a diferentes grupos de países. E “Para os países que não cumprem integralmente, há apelos para que tomem medidas apropriadas e não implementem medidas corretivas”, explicou Gentiloni. Responda uma pergunta.

procedimentos No total, nove países “não estão totalmente alinhados”, incluindo a Itália. Os outros países são Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Letónia, Malta, Países Baixos, Portugal e Eslováquia. No entanto, a França corre o risco de não cumprir a recomendação do Conselho, juntamente com a Bélgica, a Finlândia, a França e a Croácia devido a despesas públicas excessivas.. Promoção completa apenas para sete países da UE: Chipre, Estónia, Grécia, Espanha, Irlanda, Eslovénia e Lituânia. READ "Che parac *** on", além - Libero Quotidiano

Está tudo bem então? Na verdade não, porque o Pacto de Estabilidade voltou a vigorar desde Janeiro, e as recomendações de Julho foram as primeiras recomendações “quantitativas” desde que as regras foram suspensas em 2020. Depois do Campeonato Europeu em Junho “A Comissão pretende abrir procedimentos de défice excessivo com base nos resultados dos dados orçamentais de 2023.”O Vice-Presidente da Comissão Europeia observou Valdis Dombrovskis.