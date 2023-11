O Papa encontra-se com Israelitas e Palestinianos: Não ao terrorismo

Conflito no Oriente Médio no Centro de Audiências Gerais da Praça São Pedro. De facto, antes do Catecismo, o Papa recebeu duas delegações, uma de israelitas com familiares mantidos como reféns pelo Hamas e outra de palestinianos com familiares detidos em prisões do Estado judeu. Após a entrevista geral, Francisco sublinhou que ambas as comunidades estão “sofrendo muito”, acrescentando que no Médio Oriente “superámos as guerras” e enfrentamos agora o “terrorismo”. Daí o apelo a rezar “muito pela paz”. Que o Senhor ponha aí a sua mão, e que o Senhor nos ajude a resolver os problemas e a não seguir em frente com as paixões que acabam por matar a todos. Bergoglio acrescentou: “Rezemos pelo povo palestino, rezemos pelo povo israelense, para que a paz chegue”. O Pontífice pede também que não esqueçamos aqueles que sofrem devido aos conflitos em outras partes do mundo, “especialmente para o querido povo da Ucrânia, a sofredora Ucrânia”.

Anteriormente, o Papa continuou o seu ciclo dedicado à paixão da evangelização, sublinhando que a mensagem cristã é para todos. Com efeito, no Evangelho “há um ‘poder humanizador’, uma realização de vida dirigida a cada homem e a cada mulher, porque Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para todos”. Por esta razão, os cristãos devem ser “abertos, expansivos e receptivos”. O estilo e o caráter vêm de Jesus, que fez da sua presença no mundo “um caminho contínuo, com o objetivo de chegar a todos e até de aprender com alguns dos seus encontros”. Portanto, não há orgulho na fé, em acreditar que somos superiores aos outros porque temos o dom da fé. Porque, sublinha o Papa, «quando Deus escolhe alguém, ama a todos. Deus não nos chama para nos colocar num pedestal, mas para nos tornar instrumentos livres e corajosos do seu grande e abrangente amor. A Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas e perfeitas, mas uma comunidade de discípulos que dão testemunho daquele que conheceu a graça, Jesus, que intercede por todos, que reza, ama e se entrega pelo mundo.