“Não há evidências de ataque terrorista” – Corriere.it

A Rainbow Bridge, a ponte que liga os Estados Unidos e o Canadá, será fechada na próxima Explosão de carro No posto de controle perto das Cataratas do Niágara.

Após o inicial Alerta terroristaque o FBI também começou a investigar, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou que “Não há provas” de um ataque intencional. O ministro canadense da Segurança Pública, Dominic LeBlanc, também negou a hipótese do “ataque intencional”, assim como algumas autoridades dos EUA que pediram cautela “em relação ao terrorismo”.

Um porta-voz do gabinete do prefeito de Niagara Falls, Aaron Ferguson, confirmou … CNN Qual O carro estava tentando entrar nos Estados Unidos“Não sabemos muito, apenas que havia um carro tentando entrar nos Estados Unidos e fecharam os dois lados da ponte”.

De acordo com a primeira reconstrução de CNN, Pouco antes do meio-dia, chegou o carro que chegava do lado canadense da fronteira com os Estados Unidos. Explodiu após acelerar durante o processo de monitoramento no posto de controleEnquanto se dirige para a área de controle secundária. A causa da explosão ainda não é conhecida. As autoridades federais estão tentando recuperar os vídeos de diversos ângulos.

Forças policiais citadas CNNEles identificaram o dono do carro e confirmaram que o carro, antes de chegar à ponte, Estava estacionado perto de um cassino em Nova York.

Uma testemunha de Ontário, Mike Guenther, disse BBC ver O carro está acelerando a 160 quilômetros por hora (160 quilômetros por hora), depois voa pelo ar e explode na forma de uma “bola de fogo”.

Atmosfera Biden E o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau Fomos informados sobre o que aconteceu na Ponte do Arco-Íris. A Casa Branca está “monitorando de perto a situação”. “Estamos em contacto próximo com as autoridades americanas”, confirmou o presidente canadiano, que disse ainda que o Canadá está a avaliar “medidas adicionais” para tornar as travessias mais seguras. READ Coleção polêmica ligada à expropriação nazista está em exibição no maior museu de Zurique

Ron Rinas, gerente geral da Autoridade de Pontes Públicas de Buffalo e Fort Erie, disse à ABC News Todas as quatro pontes entre o Canadá e os Estados Unidos no Rio Niágara estão fechadas Por extrema cautela.

o Dois ocupantes do carro perderam a vidaO FBI trabalha para identificar os corpos e verificar se há explosivos dentro do carro. Um policial e um transeunte de 27 anos também ficaram feridos. Ele foi levado ao Niagara Falls Memorial Hospital com ferimentos descritos como sem risco de vida Notícias da raposa.