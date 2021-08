Greenville foi destruída por um incêndio movido a vento, uma cidade inteira transformada em cinzas [FOTO & VIDEO]

MeteoWeb

Cenas assustadoras de quem vem Greenville, nos Estados Unidos: a cidade foi totalmente queimada. Restam apenas escombros e cinzas. Um violento incêndio florestal destruiu o local em muito pouco tempo. Os bombeiros de hoje lutaram contra os fortes ventos e as condições de seca que deram início a vários incêndios florestais no norte da Califórnia, destruindo grandes áreas do centro de Greenville e casas perto de Colfax.

Os bombeiros enfrentaram várias frentes enquanto buscavam proteger as comunidades no caminho dos incêndios, expandindo as áreas de evacuação. incêndio Dixie Agora, um monstro de 361.812 acres devastou a cidade de Greenville, no condado de Plumas, e os bombeiros ainda estão ocupados defendendo as comunidades próximas de um destino semelhante. No final da tarde desta quarta-feira, disse ele, ocorreu um incêndio na sinuosa malha rodoviária da cidade Jake CagleChefe do Departamento de Operações de Incêndio. O incêndio envolveu fileiras inteiras de prédios e carros no centro de Greenville, causando destruição e devastação.

“Nós temos feito tudo o que é possívelUm porta-voz dos bombeiros disse Mitch Matlow. “Mas às vezes isso não é suficienteUm porta-voz do corpo de bombeiros disse na quinta-feira que os bombeiros ainda estão avaliando os danos, mas acredita-se que três quartos das instalações da cidade estejam em chamas. Serena Baker. Os bombeiros disseram que lutaram contra o incêndio dentro da cidade por horas, e as pessoas fugiram quando o incêndio se aproximou. “Parece uma zona de guerra ládisse um residente, que relatou ter visto chamas engolfando árvores e explodindo tanques de propano.

A casa de outra mulher foi incendiada e completamente destruída junto com uma herança familiar insubstituível e todas as propriedades da família. “É como perder um ente querido. Como a morte de um ente querido“A mulher sim. O sentimento geral era.”choque. Simplesmente chocante“, Ele disse Kevin Goss, Supervisor e empreiteiro local do condado de Plumas.