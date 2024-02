Mar Vermelho, os Houthis são imparáveis: atacaram um navio mercante britânico

Um navio mercante britânico foi atacado por drones enquanto viajava no sul do Mar Vermelho. As Operações de Comércio Marítimo Britânicas (OCMTO) disseram que o ataque ocorreu cerca de 59 milhas náuticas a oeste da cidade iemenita de Hodeidah. A empresa de segurança marítima Ambrey identificou o navio como um navio mercante de propriedade britânica que arvorava bandeira de Barbados. O navio sofreu “danos leves” e ninguém a bordo ficou ferido. Nenhuma das partes assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas giram em torno dos rebeldes Houthi no Iémen, que mais tarde assumiram a responsabilidade pelo ataque.

Os rebeldes Houthi assumiram a responsabilidade pelos ataques a dois navios, um americano e um britânico, no Mar Vermelho, afirmando terem conduzido “duas operações militares na região”. Isto foi relatado pela Al Masirah TV, que é próxima dos rebeldes iemenitas. O comunicado acrescenta que o ataque “tem como alvo o navio americano Star Nasya e o navio britânico Morning Tide”. Portanto, os Houthis afirmam a sua intenção de continuar “as operações contra alvos americanos e britânicos no Mar Vermelho e no Mar Arábico como um direito legítimo de responder à agressão em defesa do Iémen”. Reiteram que os ataques continuarão até que “a agressão contra Gaza cesse e o cerco seja levantado”.