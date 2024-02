Rei Charles vê Harry e depois viaja para Sandringham e continuará o tratamento lá – Notícias

O príncipe Harry chegou sozinho a Londres, vindo dos Estados Unidos, para ficar perto do pai, o rei Carlos III, que estava com câncer.

Enquanto sua esposa, Meghan, ficou com seus dois filhos pequenos, Archie e Lilibet, na casa dos duques de Sussex, na Califórnia. Foi o que apareceu na mídia britânica depois que inicialmente se falou sobre a chegada de toda a família ao Reino Unido. Segundo a Sky News, após a chegada do Príncipe Harry, ele se dirigiu imediatamente para a residência do Rei Carlos III em Londres, Clarence House. , para visitar, conhecer seu pai e passar algum tempo com ele. No âmbito de uma visita que muitos interpretaram não só como um gesto filial, mas também como um sinal de reconciliação – pelo menos com os pais – depois dos atritos e acusações mútuas que acompanharam a separação do segundo filho de Charles e Diana da família real nos últimos anos. família. Segundo a BBC, não há atualmente nenhuma reunião na agenda entre o duque de Sussex e o seu irmão mais velho, William, o herdeiro do trono, com quem as relações recentemente pareciam mais estáveis ​​e mutuamente frias do que nunca. O príncipe e seu pai.

O rei Carlos foi visto em público novamente hoje, embora de forma fugaz, pela primeira vez desde que seu diagnóstico de câncer foi anunciado. A mídia britânica noticiou isso. O rei viajava num Bentley real com a rainha Camilla, após receber seu filho Harry, recém-chegado dos Estados Unidos, na Clarence House, sua residência em Londres. Para conhecer seu pai. Charles e Camilla dirigiram-se ao Palácio de Buckingham, onde um helicóptero os esperava para transportá-los, segundo noticiou o jornal “Mirror Online”, até a residência de campo em Londres. Sandringham, em Norfolk, Inglaterra. Aqui, pelo que sabemos, o rei pretende continuar o tratamento por enquanto.

ANSA ANSA Assim que o tratamento começou, Carlos III passou a noite em sua casa em Londres – Notícias – Ansa.it Depois de sofrer de câncer (ANSA)

Enquanto isso, o herdeiro também lida com a longa recuperação de sua esposa Kate, que foi submetida a uma cirurgia em janeiro, uma delicada operação “abdominal” de natureza nunca determinada. A quem se dirige agora o jornal na esperança de uma reconciliação com o rebelde Harry, depois da desavença deste último e da sua mudança para os Estados Unidos em 2020 com Meghan: questiona-se se a doença do pai e a já anunciada visita do segundo filho no próximo poucos dias podem ser “finalmente uma oportunidade de reconciliação” entre os dois irmãos.

'O rei tem câncer'… A imprensa britânica está entre o choque e o otimismo



“Choque de câncer.” Estas duas palavras, choque e cancro, resumem a reacção das manchetes editoriais e das primeiras páginas dos tablóides britânicos ao dramático anúncio com que ontem o Palácio de Buckingham trouxe à nação a notícia do diagnóstico de cancro com extraordinária rapidez. O rei Carlos III, de 75 anos, é rei do Reino Unido há menos de um ano e meio, após uma espera de sete décadas.

As notícias publicadas pelos jornais mais sensacionais são na primeira pessoa (“EU TENHO CÂNCER”, em letras maiúsculas), mas também dominam os jornais de opinião mais mundanos: como o The Times ou o Daily Telegraph com um gémeo mais sóbrio: “O Rei tem câncer”.

No geral, apesar da preocupação e da preocupação, há um certo optimismo quanto ao facto de o diagnóstico, feito após uma operação benigna da próstata realizada há 10 dias numa clínica de Londres, ter sido precoce, como confirmou o primeiro-ministro Rishi Sunak à BBC. Embora ninguém se atreva, pelo menos ainda não, a assumir publicamente cenários de concessões que não parecem estar realmente na agenda. O Mirror, por exemplo, depois de sublinhar a “consternação” pública com a revelação, citou fontes dentro do Palácio dizendo que Carlo – que regressou à sua residência londrina em Clarence House para se submeter a um tratamento anunciado, que começou ontem – está mostrando-se “o mais otimista possível”; “possibilidade”; Ele observa como a operação da próstata, que levou ao diagnóstico oportuno de um tumor noutro órgão não especificado, pode ter essencialmente “salvo a sua vida”.

O Daily Mail também relatou um diagnóstico “precoce” que evoca um rei “combativo” que não está disposto a desistir. “Espero que Vossa Majestade se recupere logo, o país precisa de você”, insta o The Mail, sem confiar um comentário elogioso à pena do biógrafo real Christopher Wilson. Comentário em que sublinha também a importância da Rainha Camila, o “amor da sua vida”, neste momento, elevada à condição de “pedra” do rei e da nação pelos mesmos jornais que em longínquos anos a consideraram a “rocha”, a “amante interessante”, a “culpada”, supostamente no final do casamento entre Charles e Diana, a intrusa.

No mesmo comprimento de onda, e entre os jornais de direita, o The Telegraph também destacou a diferença “histórica” entre a história do rei George VI, avô de Carlos III e pai de Isabel II, morto em 1952, aos 56 anos, devido ao câncer. Ele permaneceu escondido dos súditos até o fim, e até o presente: marcado por um esforço sem precedentes de transparência na rápida comunicação da corte com a nação a pedido do rei. Enquanto à esquerda, o pró-Labour Mirror presta homenagem a Camilla, de 76 anos (“Em Camilla confiamos”), atualmente descrita como “a verdadeira chefe da empresa”, da dinastia Windsor, e do seu marido. Vice-rei real: Mesmo antes do herdeiro do trono, William.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA