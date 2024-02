Anti-Putin com mil vidas, candidato presidencial – Corriere.it

Um, nada, nem cem mil. Mas pelo menos uma boa centena de Boris Nadezhdin. Em cada ramo de sua árvore genealógica, ele recebe o mesmo nome Por seis gerações para todas as crianças do sexo masculino, deve criar sensação nas reuniões familiares. o Boris Nadejdin Isto faz com que o mundo exterior e até mesmo a Rússia falem por si, em parte Nascido em 1963 no UzbequistãoRecentemente, ele se tornou pai pela quarta vez e já tem três casamentos. E Até recentemente não era levado a sério por ninguém.

também Anunciando sua candidatura às eleições presidenciais No próximo mês de março, que será bem antes da data prevista de agosto de 2023, Passou despercebidose não for descrito nos círculos liberais de Moscovo como mais uma demonstração de criatividade para fazer as pessoas falarem sobre uma figura, atravessou mais ou menos todo o arco parlamentar russo e finalmente aterrou nos salões televisivos de propaganda mais exclusivos do Kremlin. No papel de antagonista bem toleradoútil para dar uma aparência democrática a programas em que os convidados consideram bombardear primeiro Londres, Paris ou Varsóvia.

As pessoas mudam, talvez. Ou não, estamos dentro de uma peça normal e bem orquestrada pelos suspeitos do costume. Nas últimas semanas, O tom das declarações de Nadezhdin aumentou. Condenações contra as ações e privilégios dos poderosos, profecias sobre a queda de Vladimir Putin e oposição cada vez mais dura à operação militar especial. Tanto que há cerca de dez dias um jornal de ideologia putinista consagrada dedicou-lhe um perfil simultaneamente afetuoso e ameaçador. “Nosso Boris está usando uma máscara nova, a máscara de Navalny.”. A assistência prestada pela organização aos dissidentes mais importantes e mais punidos da Rússia foi essencial na recolha das assinaturas necessárias para que Nadezhdin ratificasse a sua candidatura. READ Aí vem o papel de Istambul no trigo. Erdogan: Evitamos o pesadelo da fome global

Talvez a inauguração de um Navalny cada vez mais convicto, que costuma ser sensível às alianças, para não falar dos defensores do que resta da zona liberal, tenha sido um factor que poderia ter sugerido as suspeitas dos estrategistas do Kremlin de algum erro de cálculo em relação ao seu voto. Deveria ser um referendo sem precedentes para Putin. Mesmo o resultado impressionante da arrecadação de fundos, mais de oitenta milhões de rublos, Pode ter levantado algumas sobrancelhas. E assim, nas últimas notícias, foi desencadeada a armadilha da Comissão Eleitoral, que decide quem pode participar na votação e quem não pode. Para Nadezhdin que está concorrendo Com o Partido da Iniciativa CívicaA validade de 15,3% das 250 mil assinaturas recolhidas foi contestada. A acusação é de usar a identidade de milhares de “almas mortas” para atingir o limiar necessário.

Ontem O candidato pacífico Pediu à Comissão Eleitoral Central que adiasse a sua verificação do registo de 7 para 10 de Fevereiro, argumentando que era impossível realizar todas as verificações em tão pouco tempo. Ele recebeu um adiamento de um dia. Amanhã saberemos. A sede de Nadezhdin publicou exemplos de assinaturas consideradas inválidas e que continham erros gramaticais atribuídos a falhas de digitalização por funcionários do governo. A hipótese de sabotagem está enraizada no pessimismo.

“Percebo que não tenho o carisma de Navalny. “Acho que sou um homem brilhante, mas definitivamente não sou Che Guevara.” Nadezhdin é agora um paradoxo vivo. Um político de baixo escalão, como ele próprio admite, que percorreu sua carreira política oferecendo-se como conselheiro de qualquer pessoa. De Boris Nemtsov, o líder liberal assassinado em 27 de fevereiro de 2015, a Vladimir Putin. que apoiou o oligarca dissidente Mikhail Khodorkovsky mas concorreu duas vezes nas primárias do Rússia Unida o partido do presidente. Que passou pela Rússia certo, o alto-falante da Brigada Wagner, para partir no dia 20 de janeiro de 2023, quando seu amigo Sergei Mironov se apresentou à Duma carregando o martelo usado pelos mercenários para executar desertores. READ A "estrada dos Balcãs" para a Europa começa assim - Libero Quotidiano

De repente, ele se transforma em um oponente da autoridade. Ele entra em campo com o programa “Contra a tirania e o militarismo” embotamento. Ele questiona a legitimidade de Putin para liderar a Rússia, argumentando que a sua presença é o único obstáculo para acabar com a guerra e retomar as “relações normais” com a Europa. Homem útil, poeta, músico e pintor quando necessário. “Sei que mudei muitos partidos e muitas ideias, mas penso que chegou a hora de nos rebelarmos contra aqueles que nos levam à desintegração.”